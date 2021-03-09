《小傳日記》魚缸走勢狂，賭股表現壯；升近五十線，明日再作戰！

《小傳日記》隔晚花旗魚缸個別發展，經濟股為主嘅道指創收市新高，相反新經濟股主導嘅

納指插低超過２巴仙！香江魚缸今朝都幾波動，高開１２４點報２８６６５點後，受大型新經濟

股跌勢拖累，曾倒跌低見２８３２６點。不過之後有傳國家隊入市維穩，早段Ａ場跌勢收窄，魚

缸有支持都重上二萬九，高見２９０４７點。不過午後受電訊股同油股拖累，魚缸升幅有所收窄

，而Ｕ盤明顯嘜高，最終收報２８７７３點，升２３２點或升近１巴仙，距離５０天線（約２８

９７２點）仲有唔夠２００點；主板成交２７５９﹒５９億銀。國企指數報１０９７３點，跌４

１點或跌唔夠半巴仙。恆生科技指數報８０６３點，跌１８點或跌唔夠半巴仙。

外電報道話「國家隊」資金今朝入市支持，不過Ａ場仍然走軟，上證綜合指數報３３５９點

，跌６２點或跌１﹒８２巴仙；而深證成份指數報１３４７５點，跌３８８點或跌２﹒８０巴仙

。兩市總成交９８６８億銀人仔。

大隻藍戰士個別發展，ＡＩＡ（０１２９９）走高逾４巴仙，報１００﹒７銀；大象（００

００５）升上逾２巴仙，報４８﹒７５銀；ＱＱ（００７００）走上不足半巴仙，報６４４銀。

神州移動（００９４１）走低逾２巴仙，報５４﹒８５銀；生發發（００３８８）跌落逾２巴仙

，報４４０﹒８銀；建行（００９３９）跌落近１巴仙，報６﹒５銀。



＊孳息率好高科技佬難撈，Ｓａａｓ股個別走微盟表現優＊



噚日花旗國十年期國債孳息率最高見過１﹒６１厘。但財長耶倫話，唔覺得１﹒９萬億美金

嘅紓困方案會帶來令人擔憂嘅通脹，而且就算通脹率走高亦會有工具應對，孳息率喺亞洲時段落

番少少，重磅科指股都要跌，美團（０３６９０）無咗逾２巴仙，報３０２銀；小米（０１８１

０）唔見近２巴仙，報２１﹒９５銀；騰訊（００７００）升３格，報６４４銀；阿里巴巴（０

９９８８）踼高近２巴仙，報２２４銀；京東（０９６１８）跣低近３巴仙，報３２７銀。

阜博集團（０３７３８）預期上年虧轉盈，ＳａａＳ業務經常性總收入按年升約２﹒５倍，

跳高近２巴仙，報２０﹒３５銀。微盟（０２０１３）最近獲瑞信增持２０６萬股，抽高逾３巴

仙，報１７﹒５２銀。金蝶（００２６８）碌低逾３巴仙，報２４﹒１銀；中軟（００３５４）

軟近１巴仙，報７﹒２３銀；明源雲（００９０９）彈逾４巴仙，報３７銀。



＊汽車銷量好長汽有一套，５Ｇ基站多電訊唱完歌＊



神州工信部部長話，上年神州已經起好７１﹒８萬個５Ｇ基站，十四五期間會建成系統完備

嘅５Ｇ網絡。電訊佬今日有沽壓，中移動（００９４１）無咗逾２巴仙，報５４﹒８５銀；聯通

（００７６２）唔見逾１巴仙，報５銀。中電信（００７２８）收市後出上年業績，平收報２﹒

６５銀。

神州乘聯會話，２月新能源乘用車批發銷量達１０萬部，按年增長逾６﹒４倍。呠呠車表現

唔錯，長汽（０２３３３）上個月汽車銷量按年多咗７﹒８８倍，抽高近半成，報２０﹒７銀。

吉利（００１７５）２月總銷量都多咗近２﹒７倍。今年頭兩個月銷量達到銷量目標１５巴仙以

上，算係不過不失，升近２巴仙，報２２﹒４５銀。有傳廣汽（０２２３８）旗下新能源汽車公

司廣汽埃安同華為已著手聯合開發下一代智能電動車，踼高近１巴仙，報７﹒１銀。請請！



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