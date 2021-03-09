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即市新聞

09/03/2021 11:14

《真知灼見－溫灼培》股市後向看美債看中央

　　《真知灼見》從２月底開始全球股市投資氣氛明顯轉差。究其原因相信有兩方因素，分別是
美長債息的急攀升及中國轉向去槓桿拖低了市場投資氣氛。
　
　　先看美債息。踏入２月底美國１０年債息已見蠢蠢欲動，不斷挑戰１﹒６０％關位。這水平
遠高於標普５００指數１﹒４８％的平均派息率（根據彭博計算）水平。當出現這情況難免使不
少為息而買股的投資者把資金開始撤離股市轉返債市。而長債息升本身，也會增加企業發債成本
不利於股價。回觀中國，中央亦在２月份開始去槓桿，並在３月初加大防金融風險方面力度。而
在全國人大會後更定下今年國內經濟增長目標為６％以上，低於市場預期８％，給予市場感覺中
央或決心要去槓桿而不惜降低經濟增長。相信上述兩因素是使中港及美國股市氣氛轉差的主要原
因。
　
　　料中央的去槓桿動作會維持一段日子，但建議大家也不用太擔心中央會大刀闊斧去槓桿而忽
略經濟。這可從中央定今年經濟於６％增長中可反映一二。始終，６％經濟增長也不算是太低的
經濟增幅。現要關注，反而是聯儲局何時入市買長債，把美國１０年債息壓回一個較低水平。一
點必須理解，美國人的財富主要藏於股市。在現今美國勞工市場較疫情前仍失去９百多萬份職位
，相信聯儲局是不能容許美股在這個時間倒下，摧毀正在萌芽中的經濟。現唯一較難掌握是聯儲
局何時出手買長債。在這方面筆者有兩個日子可供大家作參考。一個是本周四（１１日）本港時
間凌晨。屆時美國財政部將有一批３８０億美元的１０年債推出拍賣，看聯儲局會否出手買債。
其次當然時下周二（１６日）、三（１７日）的聯儲局的議息會議。這也是聯儲局出手的時機之
一。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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