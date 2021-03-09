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即市新聞

09/03/2021 12:15

《匯海澤言－葉澤恆》留意美債拍賣反應，歐元不宜穿１﹒１８２０

　　《匯海澤言》美國參議院通過了１﹒９萬億美元刺激經濟方案，但由於取消了上調最低工資
，與眾議院的版本不同，故需要發還至眾議院再表決。消息指，預料內容將會獲得通過。但由於
眾議院仍未收到文本，故估計要到明日（１０日）才進行表決。另一方面，由於美國政府加大刺
激經濟的力度，故紐約聯儲銀行進行的調查顯示，美國消費者估計房租及汽油開支大幅增加下，
未來一年通脹將會上升３﹒１％，是超過六年半以來最高。但美國財長耶倫表示，經濟過熱及通
脹失控的機會不大，並表示在疫情前，失業率仍在４％以下，亦是通脹降溫的壓力較大。她又重
申，政府會密切關注通脹情況，有方法應付物價急升。
　　美國加快推出刺激財政政策，除了會促進經濟復甦外，亦會令物價上升。因此，投資者近期
看淡美債，相信除了疫苗接種加快外，經濟復甦較其他國家為快，亦是重要原因。美國明日及本
周四凌晨將會拍賣美債。明日凌晨將拍賣５８０億美元三年美債，而周四（１１日）將會拍賣３
８０億美元十年美債。如果拍賣反應欠理想，又可能引發市場新一輪震盪。預料美匯指數暫時在
挑戰９２﹒７至９３的阻力區，而支持位在９２。

＊料歐洲央行周四的貨幣政策將維持不變＊

　　歐洲央行將於本周四公布議息結果，市場目前預期央行將會維持利率及貨幣政策不變。當地
昨日公布，３月份的投資者信心指數升至一年多以來最高，主要是反映投資者對經濟加快重啟有
信心。但是，德國１月份工業生產意外下跌，主要是受到建築業的拖累。歐洲央行上星期淨買入
１２０億歐元債券，與前星期的金額差不多，但少過疫情初期平均每周１８０億歐元。歐洲央行
如果未有如口頭講話般增加買債，可能引發投資者逼使央行加大買債行動。歐元兌美元今早略為
回升至１﹒１８６０水平，短期不宜失守１﹒１８２０水平。
《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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