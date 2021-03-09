《宏觀銓局－馬桂銓》美國債息上升

《宏觀銓局》美股上周下挫，標準普爾５００指數下跌２﹒４％，納斯達克指數亦跌了

４﹒９％。美國十年期國債孳息率則升至１﹒６１４％的一年高位。投資者擔心部分升勢強勁的

股票近日價位偏高，紛紛獲利離場以至股價回吐。同時亦有投資者認為，債息超越了標普指數收

益率，後者優勢因而減低。以１﹒５％水平比較，目前美國的債息與股息算是旗鼓相當。

美國十年期國債的孳息率在２０２０年一直受壓，及至近月穩步上揚。經濟持續復甦自然是

最大原因。另外，聯邦政府在疫情期間連番推出大規模的財政與貨幣寬鬆政策以紓民困，並迅速

為民眾廣泛接種疫苗，通通都為市場給予極大支持。債息上升反映今明兩年經濟表現會向好，美

股前景也相當正面。

我們深信，在中長期股價表現是由企業盈利所帶動。２０２０年第四季度業績結果令人感到

鼓舞，其中標普５００指數成分企業盈利平均上升４％，遠遠勝過年初估計的萎縮１０％。企業

盈利有驚喜，收入亦叫人眼前一亮，期內上升０﹒８％，而當時美國很多地區正陷入停市狀態，

經濟活動幾乎都已停滯，如此業績的確為投資者注入強心針。

其他範疇的數據亦非常正面。房地產方面，美國新建單戶房屋銷售在一月份上升４﹒３％至

９２﹒３萬間，表現超越預期。當月零售銷售則上升５﹒３％，而且每個主要環節均錄得升幅，

就連關鍵對比組別亦提升了６％。隨著經濟情況普遍改善，投資者紛紛上調今明兩年經濟前景預

測：２０２１年國內生產總值增幅，從６％調高至６﹒５％，２０２２年則從４﹒５％向上修訂

為５％，而美國長期ＧＤＰ增幅通常徘徊在３％水平。

資產分配方面，筆者仍然偏好美國。該國企業盈利正在穩健復甦，表現更勝過預期。筆者繼

續選擇包括投資級與非投資級別的企業債券，至於包含不同資產類別、備有債券和股票的投資組

合同樣為筆者所愛。一直以來，每當實際債息上升，股票回報都會向好。如股市向下調整，往往

是因於經濟前景開始轉差。目前美國經濟表現強勁，通脹預期亦升溫，較高風險的資產如股票和

企業債券，前景理應不俗。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

