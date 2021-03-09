港股全日反覆升２３２點收２８７７３，科指微跌１８點

《經濟通通訊社９日專訊》市場憧憬經濟復甦，隔晚美股個別發展。港股今早受Ａ場早段偏

軟與大型新經濟股跌勢拖累，一度跌逾２００點。其後有傳國家隊入市維穩，Ａ場跌勢收窄。Ｈ

股重磅股、賭股與部分新經濟股升幅擴大，港股反覆曾重上二萬九，高見２９０１７點，最終收

報２８７７３，升２３２點或升０﹒８１％，主板成交２７５９﹒５９億元跌０﹒３％。國企指

數報１０９７３，跌４１點或跌０﹒３８％。恆生科技指數報８０６３，跌１８點或跌

０﹒２３％，盤中一度高見８３２４點。

北水全日經港股通淨流出資金達８８﹒６６億元

滬深股市今早持續震盪，其後市場傳出「國家隊」資金入市護盤的消息，Ａ股一度抹平所有

跌幅，惟午後再度下挫。上證綜合指數報３３５９，跌６２點或跌１﹒８２％，成交

４５６１﹒９６億元人民幣。深證成分指數報１３４７５，跌３８８點或跌２﹒８０％，成交

５３０５﹒４８億元人民幣。

本港藍籌股方面，沙特阿拉伯石油設施遭襲，油價升後周一偏軟，中石油（００８５７）跌

２﹒６２３％，報２﹒９７元，為全日最差表現藍籌。中海油（００８８３）跌２﹒５２６％，

報９﹒２６元。創科（００６６９）升６﹒００７％，報１２０元，為最佳表現藍籌。匯控

（００００５）升２﹒０９４％，報４８﹒７５元，連升２日累漲５﹒７５％。



＊騰訊先跌後回升，收租股及賭股受惠普揚＊



隔晚美十年期國債孳息率曾高見１﹒６１厘，現時回落至１﹒５５２厘，科指早段沽壓沉重

，當中ＡＴＭＸＪ走勢各異，其中騰訊（００７００）今早低見６１３元，其後跌幅收窄，全日

微升０﹒２３３％，報６４４元。外媒指小米（０１８１０）因創辦人雷軍受表彰，被美列黑名

單，全日跌１﹒７９％，報２１﹒９５元，連跌４日累挫１７﹒０１％，最低見２０﹒６５元創

五個月低。阿里巴巴（０９９８８）報２２４元升１﹒５４１％。美團（０３６９０）收３０２

元跌２﹒２０２％。京東集團（０９６１８）收３２７元跌２﹒７３６％。

ＳａａＳ錄大幅反彈，當中領漲的是微盟（０２０１３）升３﹒４２４％，報１７﹒５２元

，緊隨的金軟（０３８８８）升３﹒２０２％，報４９﹒９５元。

政府計劃擴大接種新冠疫苗優先組別的涵蓋範圍，新增七類優先接種疫苗人士。收租股受惠

普揚。九倉（００００４）公布截至去年１２月底止全年業績，集團基礎淨盈利增加１４％至

３０﹒９２億元，今日股價升１﹒３９％，報１８﹒９６元。九置（０１９９７）報４５﹒６元

升２﹒７０３％。長實（０１１１３）亦於下周四公布年度業績，全日揚２﹒０８１％，報

４６﹒６元。港鐵（０００６６）飆漲２﹒２１３％，報４８﹒５元。領展（００８２３）升

１﹒７５６％，報７２﹒４５元。新世界（０００１７）連升５日，今日上揚１﹒５１５％，報

４０﹒２元。

據報，預期賭牌明年中到期前未能如期完成修法及釐定重新投牌的機制，因此現有賭牌期限

可能順延。濠賭股全面反彈，銀娛（０００２７）領漲升４﹒９１％，報７２﹒６５元；金沙

（０１９２８）飆３﹒２６１％，報３８元；永利澳門（０１１２８）揚３﹒８７７％，報

１５﹒５４元；美高梅（０２２８２）升２﹒４２８％，報１３﹒５元，澳博（００８８０）高

水１﹒３８９％，報１０﹒２２元。



＊吉利回升近２％，光伏股反彈＊



內地乘聯會公布１月新能源車銷量同比升逾２倍，另外吉利汽車（００１７５）亦公布銷量

數據，今年首兩個月的總銷量為２３﹒３５萬部，按年增長７６％。吉利先跌後升，全日揚

１﹒８１４％，報２２﹒４５元。此外，據內媒引述知情人士消息稱，華為與廣汽集團

（０２２３８）旗下新能源汽車公司廣汽埃安，已著手聯合開發下一代智能電動汽車，廣汽今日

漲０﹒８５２％，報７﹒１元。至於比亞迪（０１２１１）升０﹒８％，報１７６﹒５元，長汽

（０２３３３）飆升４﹒８６３％，報２０﹒７元。

內地早前擬減少光伏行業補貼，導致相關股份下挫。光伏股今早先跌後倒升。保利協鑫

（０３８００）公布，顆粒硅技術經下游客戶使用實證後各項指標再獲突破，全日升

１﹒８６９％，報２﹒１８元，協鑫新能源（００４５１）飆５﹒０４２％，報０﹒２５元，信

義光能（００９６８）升２﹒６９８％，報１２﹒９４元，福萊特玻璃（０６８６５）揚

１﹒１７１％，報２１﹒６元。（ｋｉ）

