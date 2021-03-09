《雅談保險－吳詩雅》港人健康評分低，科技推動積極健康管理

《雅談保險》不經不覺，新冠疫情已經肆虐全球超過一年。在新常態下，我們的生活起了不

少變化，無論工作安排、社交生活，甚至是子女學習都受到大大小小的影響，與此同時，疫症也

喚起了大眾對公共衛生和個人健康的關注。



＊新冠疫情影響港人情緒健康＊



香港人生活節奏繁忙，往往忽略自身健康。最近公司發表了一份由《經濟學人》智庫撰寫的

《Ｐｕｌｓｅ亞洲健康與科技應用研究》，發現本港成年人的整體健康狀況評分偏低，得分在

１３個亞洲市場中敬陪末席（６９﹒８分）；排名在新加坡（７４﹒３分）及台灣（７０﹒７分

）之後。這項研究亦發現，新冠疫情也影響到香港市民的心理和情緒健康，包括壓力水平、焦慮

和抑鬱等情況、睡眠質素、以及運動的次數等，情況令人關注。

不過在面對這些挑戰及壓力時，香港人也積極尋求解決方案。該研究發現約有７８％受訪者

於過去３個月內曾經利用所獲得的資訊或建議來改善個人健康，具體做法包括增加運動量、改善

飲食習慣和睡眠質素等。只是新冠疫情尚未消散，在經濟和就業前景未明下，有近半受訪者表示

在未來一年或會因個人財政狀況的限制而難以改善個人健康。



＊手機應用程式管理健康需求＊



無疑，疫情的確為經濟前景帶來不確定性，如果要好好裝備好自己，就應該先擁有一個健康

的體魄。數碼健康科技發展日趨成熟，與五年前相比，調查中發現超過八成受訪者同意或非常同

意科技讓他們更易獲得保健服務。而保險業界亦與時並進，積極實踐數碼保健。

近月有保險公司開發了一站式的健康應用程式，用戶除了可藉此獲取各式各樣的健康資訊，

更可透過人工智能科技進行症狀檢查及健康評估，以及參與線上運動學堂等。這些平台費用全免

，用戶只要按一按手機便可隨時隨地輕鬆下載相關資訊，管理好「預防」、「延緩」及「保障」

三大健康關鍵階段，積極改善健康。

眾所周知，香港人的平均壽命長期高居世界第一位，但是長壽也要活出健康人生，減少病痛

才可以維持生活質素和降低醫療開支。所以從今日起，大家不妨好好運用金融科技，積極管理自

己的健康。《保誠首席客戶及市場拓展總監 吳詩雅》

