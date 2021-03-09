《鍾之日記》Ａ場維穩失效，香江自強止跌

《鍾之日記》３月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔晚美股表現分化，舊經濟股為主的道指創收市新高，新經濟股主導的納指則下插。香江魚

缸在經歷三日連挫後，今日終於止跌反彈。恆指今早高開１２４點，滬深股市下挫累香江掉頭向

下，一度倒跌２１４點，之後突然有報道指國家隊入市維穩，Ａ股跌幅急收窄，港股亦極速收復

失地，更曾轉升５０６點，高見２９０４７，午後Ａ股又反覆下試，恆指升幅收窄，收市競價時

段明顯嘜高約百點。恆指收市升２３２點或０﹒８％，報２８７７３。主板成交２７５９﹒５９

億元跌０﹒３％。北水全日經港股通淨流出資金達８８﹒６６億元。



＊傳國家隊入市，滬指Ｖ彈再插＊



滬深股市昨日（８日）遇上逾半年來最大跌市後，今早恐慌情緒未止，滬綜指開市後跌幅快

速擴大，很快便穿三千四是今年來首次，在９時５０分，滬綜指上演「驚魂十分鐘」，期間滬指

足足蒸發５０點，低見３３２８﹒３１點，並創去年１２月１１日以來新低，跌幅達２﹒７％。

但在此低位，滬綜指突然快速Ｖ彈回升，且愈升愈急，到午收前一度抹平所有跌幅。外電引述消

息指，中國政府相關資金今早曾入市維穩，避免在兩會期間市場出現較大波動。外界普遍認為國

家隊買入一度暴跌的白酒及保險板塊拉升。不過午後保險板塊重新倒跌，白酒股亦再急挫，滬指

尾盤踏空復瀉，全日跌幅再度拉大至１﹒８２％，維穩失效，收報３３５９﹒２９點，為今年以

來最低收市位，全日振幅達到２﹒９５％。Ａ股在兩會期間上演四連跌行情，屬多年來罕見情形

，截至今日滬指本月跌幅已達到４﹒２７％。兩市全日成交維持昨日高水平，至９８６８億元人

民幣，外資通過陸股通淨流入Ａ股共２４﹒３１億人民幣。



＊美債震盪人幣亂飄，民航、紙業走勢難料＊



美債息持續高企及市場憧憬經濟復甦，美元反復走強，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中

間價今報６﹒５３３８，較上個交易日跌５４３點子，創今年１月４日以來逾兩個月新低，且創

年內次低，降幅創２０１８年７月２０日以來最大。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１１７點報６﹒５３５０，其後跌幅加深至

６﹒５４４５，惟觸逾兩個月低位後轉升，最終收升５３點報６﹒５１８０，重上６﹒５１關，

止三連跌。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）午後轉強，目前漲２５６點子，報６﹒５２３４，此前曾失守

６﹒５５、６﹒５６關口。

民航股兩邊走，中國國航（００７５３）漲２﹒７％，南方航空（０１０５５）漲２﹒４％

，東方航空（００６７０）則跌１﹒７％；紙業股卻普升，玖龍紙業（０２６８９）升２﹒１％

，陽光紙業（０２００２）升１﹒７％，晨鳴紙業（０１８１２）揚０﹒７％。



＊傳和黃醫藥重啟上市，長和漲半成創１年高＊



外電引述消息報道，長和（００００１）旗下、已在美國及倫敦上市的和黃醫藥，尋求最快

上半年重啟在港上市計劃，集資５億美元（折合約３９億港元）。另外，據報和黃醫藥可能會考

慮之後在上海科創板上市。

和黃醫藥曾在２０１９年４月申請來港上市，但由於市場波動，最終未能實現。長和現時持

有和黃醫藥４５﹒７％股權。

長和系股份連日逆市靠穩，長和更五連升，今日高見６３﹒８元，創逾１年新高，全日漲

４﹒９％；長實（０１１１３）漲２﹒１％，長建（０１０３８）亦揚０﹒４％。

資金轉炒舊經濟股，且港府擴大接種新冠疫苗優先組別涵蓋範圍，新增七類具較高接觸和感

染風險人士涉及約１３０萬人。收租股普遍揚升，九置（０１９９７）漲２﹒７％，港鐵

（０００６６）升２﹒２％，領展（００８２３）也揚１﹒８％。



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