【中概焦點】據報蔚來與中石化合作，第二代換電站有望在北京上線

《經濟通通訊社９日專訊》據內媒報道，蔚來擬與傳統能源巨頭中石化（００３８６）
（滬：６０００２８）合作。消息指，蔚來的首座第二代換電站有望於４月１５日在北京中石化
加油站正式上線。蔚來工作人員對此表示，相關合作事項還在積極推進中，以官方公布為準。
蔚來隔晚在納指瀉７﹒６％，報３５﹒２１美元。（ｊｔ）
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