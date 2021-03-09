【債務風險】華夏幸福瀉６％，控股股東遭強平被動減持逾８％股份

《經濟通通訊社９日專訊》華夏幸福（滬：６００３４０）債務違約接二連三，股價亦跌跌

不休。其最新發布股東權益變動公告指，收到公司控股股東華夏控股的通知，華夏控股可交換債

券持有人於２０２０年２月１９日至３月５日合計換股３﹒１７億股，華夏控股以持有的公司股

票作為擔保品的融資融券業務的金融機構於２０２１年２月２３日、２月２４日以集中競價交易

方式強制處置華夏控股持有的２０８２萬股股份，導致華夏控股累計被動減持３﹒３８億股股份

，佔公司總股本的８﹒６３％。此次變動不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。

公司表示，本次權益變動是因控股股東２０２０年非公開發行的三期可交換公司債券的持有

人自主換股，以及華夏控股開展的融資融券業務中作為擔保品的公司股票被相關金融機構採取強

制處置程序，導致控股股東持股比例被動下降，不觸及要約收購。本次交易後，公司控股股東仍

為華夏控股，實際控制人仍為王文學。權益變更後，華夏控股及其一致行動人持有上市公司的股

份比例下降至２８﹒５７％。

此外，根據上海證券交易所私募債披露平台的公告，債券本息兌付日為今日的「１６華夏

０１」債券正在推進展期工作安排。「１６華夏０１」當前餘額為２８億元（人民幣．下同），

期限５年。

華夏幸福昨日（８日）見炒作，股價曾觸漲停。今天則還原基本步，現挫６﹒１％，報

７﹒５元人民幣。（ｗｌ）

