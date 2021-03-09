《Ａ股行情》滬指插逾２％後Ｖ彈，傳國家隊入市維穩目前跌幅近銷

《經濟通通訊社９日專訊》據外電報道，中國政府相關資金今早入市支持股市，為免在兩會

期間避免市場出現較大波動，以維護市場穩定。

Ａ股今早一度強震，滬綜指曾崩２﹒７％，低見３３２８﹒３１點，之後跌幅快速被抹平，

現僅跌０﹒０３％，報３４２０﹒４６點，收復三千四。深成指現跌０﹒１７％，創業板指揚０

﹒１％。（ｅｙ）

