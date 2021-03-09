《Ａ股行情》維穩失效，滬綜指收挫１﹒８％創業板再跳水３﹒５％

《經濟通通訊社９日專訊》滬深股市昨日（８日）遇上逾半年來最大跌市後，今早恐慌情緒

未止，滬綜指開市後跌幅快速擴大，很快便穿三千四是今年來首次，在９時５０分，滬綜指上演

「驚魂十分鐘」，期間滬指足足蒸發５０點，低見３３２８﹒３１點，並創下去年１２月１１日

以來新低，跌幅高達２﹒７％。但在此低位，滬綜指突然快速Ｖ彈回升，且愈升愈急，到午收前

一度抹平所有跌幅。外電引述消息指，中國政府相關資金今早曾入市維穩，避免在兩會期間市場

出現較大波動。外界普遍認為國家隊買入一度暴跌的白酒及保險板塊拉升。不過午後保險板塊重

新倒跌，白酒股亦再急挫，滬指尾盤踏空復瀉，全日跌幅再度拉大至１﹒８２％，維穩失效，收

報３３５９﹒２９點，為今年以來最低收市位，全日振幅達到２﹒９５％。

Ａ股在兩會期間上演兩連崩行情，屬多年來罕見情形，截至今日滬指本月跌幅已達到

４﹒２７％。

深市跌勢更慘重，深成指挫２﹒８％，創業板指繼昨日瀉半成後，今日再插水３﹒５％。總

結全日有超過３５００隻個股下跌，超過７００隻個股跌幅超過５％。

兩市暴雨滂沱，全日成交維持昨日高水平，至９８６８億元（人民幣．下同），外資通過陸

股通淨流入Ａ股共２４﹒３１億元。



＊國家隊救火無用，茅台觸及兩千再決堤＊



外界關注國家隊買了哪些股票，而從板塊走勢來看，最可能的買入板塊是白酒及保險股。

白酒板塊今早再成跌市火車頭，因股王貴州茅台（滬：６００５１９）昨日收盤價跌穿

２０００元的心理關口，且恐懼與貪婪指數觸及紀錄新低，引發茅台股價進一步「決堤」。今早

曾挫３％，但在國家隊入市消息傳出之時，股價快速回升，最多曾倒升２％至剛好２０００元，

不過茅台去到該位置再度觸發沽壓，股價再度一洩千里，全日跌１﹒２％，收報１９３６﹒９９

元，總市值剩餘２﹒４萬億元，近日以來蒸發市值以千億計。

其他白酒同業方面，山西汾酒（滬：６００８０９）瀉７﹒８％，古井貢酒

（深：０００５９６）跌４﹒８％，瀘州老窖（深：０００５６８）走低４﹒３％，五糧液（深

：０００８５８）軟０﹒８％。

保險板塊今日同樣大上大落，中國太保（滬：６０１６０１）最多曾跌２﹒８％，一度回升

再倒跌，收跌１﹒８％；人保（滬：６０１３１９）跌１﹒３％，平安（滬：６０１３１８）走

低１﹒１％，中國人壽（滬：６０１６２８）則揚０﹒１％。



＊美息誘惑人幣急貶，民航股逆市飛高＊



美債息持續高企及市場憧憬經濟復甦，美元反復走強，人民幣中間價今報６﹒５３３８，較

上個交易日跌５４３點子，創今年１月４日以來逾兩個月新低，且創年內次低，降幅創２０１８

年７月２０日以來最大。

人民幣急貶，拖累對匯價較敏感的造紙股走弱，博匯紙業（滬：６００９６６）挫５﹒２％

，晨鳴紙業（深：０００４８８）跌３﹒２％；民航股則走高，東航（滬：６００１１５）、國

航（滬：６０１１１１）漲３﹒７％，南方航空（滬：６０００２９）升２﹒７％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ４９７１．００ －２．１５



上證綜合指數 ３３５９．２９ －１．８２ ４５６１．９６

深證綜合指數 ２１６０．９１ －２．８４ ５３０５．５１



上證Ｂ股指數 ２４０．５６ －０．２５ １．４３

深證Ｂ股指數 １０９３．１２ －０．５０ １．７６



上證１８０指數 １０２９３．１０ －１．８３

上證３８０指數 ５５６６．０９ －２．３８



深證成份指數 １３４７５．７２ －２．８０

中小創新指數 ２０５２．９１ －３．０７

深圳創業板指數 ２６３３．４５ －３．５０

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