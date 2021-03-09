【大國博弈】兩宗偏頗報道投訴成立，ＣＧＴＮ遭英國罰２３８萬元

《經濟通通訊社９日專訊》中國官媒外宣中國環球電視網（ＣＧＴＮ）在英國被裁定四起投

訴案成立，並就其中兩項投訴，遭英國通訊管理局（Ｏｆｃｏｍ）罰款共２２﹒５萬英鎊（折合

約２３７﹒５萬港元）。

其中１０萬元英鎊罰款，來自英國私家偵探韓飛龍的投訴，韓飛龍稱因在中國調查英國藥廠

葛蘭素史克行賄案而被中國當局拘捕，並以非法獲取公民個人信息定罪入獄，而ＣＧＴＮ在

２０１３年在英國播出他在中國「電視認罪」的片段。

剩餘１２﹒５萬元英鎊罰款，則涉及２０１９年播出的５宗有關香港反修例運動的報道﹐

Ｏｆｃｏｍ曾指出有關報道平衡性嚴重不足，缺乏應有的公正，違反廣播條例。

Ｏｆｃｏｍ又裁定ＣＧＴＮ播放瑞典籍書商桂民海及英國駐香港領事館前僱員鄭文傑電視認

罪片段的投訴成立，ＣＧＴＮ將面臨更多罰款。

ＣＧＴＮ早前已遭Ｏｆｃｏｍ吊銷廣播牌照，但理由和上述投訴無關，而是因為ＣＧＴＮ牌

照持有者無權編輯電視台的廣播內容，不符合英國相關法律要求。盡管如此，ＣＧＴＮ日前已獲

法國監管部門發放廣播牌照，根據歐洲跨境電視協議，其可繼續在英國境內播放。

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