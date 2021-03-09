【兩會焦點】人行副行長陳雨露：不搞大水漫灌，防系統性金融風險

《經濟通通訊社９日專訊》人行副行長陳雨露接受內媒《第一財經》採訪指，在十四五期間

，貨幣政策重點是完善貨幣供應調控機制，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與反映潛在產出

的名義國內生產總值增速基本匹配，不搞大水漫灌，同時還會進一步增強貨幣政策操作的規則性

和透明度，建立制度化的貨幣政策溝通機制，有效管理和引導預期；十四五期間利率市場化改革

也會進一步深化，中央銀行政策利率通過市場利率向貸款利率和存款利率的傳導更加順暢，並引

導金融資源更多配置至小微、民營企業。

在健全宏觀審慎政策框架方面，陳雨露指工作重點是要構建系統性金融風險防控體系，繼續

完善宏觀審慎政策框架，逐步將主要金融活動、金融市場、金融機構納入宏觀審慎管理，重點加

強對系統重要性金融機構、金融控股公司與金融基礎設施監管的統籌監管

至於金融風險處置方面，陳雨露指將要求進一步壓實股東、各類債權人和地方政府責任，與

金融監管部門共同守住不發生系統性金融風險的底線。

另外，陳雨露又提及將穩步推進資本項目可兌換，穩慎推進人民幣國際化，提高管理國際化

貨幣的能力。（ｅｙ）

