  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/03/2021 09:24

【兩會焦點】人行副行長陳雨露：不搞大水漫灌，防系統性金融風險

　　《經濟通通訊社９日專訊》人行副行長陳雨露接受內媒《第一財經》採訪指，在十四五期間
，貨幣政策重點是完善貨幣供應調控機制，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與反映潛在產出
的名義國內生產總值增速基本匹配，不搞大水漫灌，同時還會進一步增強貨幣政策操作的規則性
和透明度，建立制度化的貨幣政策溝通機制，有效管理和引導預期；十四五期間利率市場化改革
也會進一步深化，中央銀行政策利率通過市場利率向貸款利率和存款利率的傳導更加順暢，並引
導金融資源更多配置至小微、民營企業。
　　在健全宏觀審慎政策框架方面，陳雨露指工作重點是要構建系統性金融風險防控體系，繼續
完善宏觀審慎政策框架，逐步將主要金融活動、金融市場、金融機構納入宏觀審慎管理，重點加
強對系統重要性金融機構、金融控股公司與金融基礎設施監管的統籌監管
　　至於金融風險處置方面，陳雨露指將要求進一步壓實股東、各類債權人和地方政府責任，與
金融監管部門共同守住不發生系統性金融風險的底線。
　　另外，陳雨露又提及將穩步推進資本項目可兌換，穩慎推進人民幣國際化，提高管理國際化
貨幣的能力。（ｅｙ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事08/03/2021
《神州經脈》首二月進出口大勝預期　外儲兩連降　滬指跌幅7月大
香港政情08/03/2021
【香港政情】林鄭形容完善選舉制及時與必要　可提高港府冶理效能
財經熱話08/03/2021
地緣政局緊張+經濟復甦預期　布油逾一年高位「三桶油」逆市炒高
中國故事08/03/2021
【兩會花絮】圖輯：帶你參加一場嚴防疫情的人大記者會
財經熱話08/03/2021
中資電訊股逆市突圍　鄧聲興:中鐵塔可追落後　中移上望70元
FOCUS08/03/2021
【FOCUS】基數效應出口發威　QE外溢進口價升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>