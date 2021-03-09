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即市新聞

09/03/2021 10:48

【大國博弈】據報大疆解散美國研發團隊，核心員工過檔競爭對手

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國無人機公司大疆創新已成為行業龍頭，但與此同時引發西方
國家的擔憂，美國商務部去年１２月將大疆列入實體清單，原因是大疆幫助中國政府大規模侵犯
人權，同時幫助中國政府向世界各地的專制政權提供出口援助，與美國的外交政策權益背道而馳
，翌月美國政府將中國製無人機剔除出華府機隊優先選項。
　　盡管實體清單不影響大疆在美國進行銷售，但導致大疆北美團隊出現嚴重摩擦。據外電引述
多名大疆前任及現任員工表示，大疆的美國研發業務負責人已於今年２月離職，大疆還解僱了位
於加州研究中心的最後約１０名研發人員。他們還證實，大疆在北美地區的２００多名員工中，
去年約有三分之一被解僱或辭職，有關傳聞早於去年底便在坊間流傳。
　　外電指出，離開大疆的員工之中包括一名核心人物，他就是大疆駐美國的前公共安全主管德
爾舍（Ｒｏｍｅｏ　Ｄｕｒｓｃｈｅｒ），他在大疆遭美國放入黑名單的同月離職，目前在大疆
的競爭對手公司Ａｕｔｅｒｉｏｎ工作。德爾舍曾為美國太空總署工作，在無人機業界舉足輕重
，他指出，離開大疆的原因是對裁員以及大疆美國團隊與中國總部之間的內鬥感到心寒。
　　不過大疆在行業的龍頭地位，相信短時間內難以逆轉，至今大疆仍佔有北美近９０％的消費
者市場和超過７０％的工業市場，但外界預計其市場份額將會下降。（ｅｙ）

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