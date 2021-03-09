【中概焦點】籮筐技術三周內市值蒸發七成，將被道瓊剔出指數

《經濟通通訊社９日專訊》中概股籮筐技術今年１月遭美國國防部指控與中國軍方有關聯，

被列入制裁名單，標普道瓊斯指數公司上周五（５日）宣布把籮筐技術ＡＤＲ剔出指數，本周五

（１２日）起生效。籮筐技術上周五股價大跌１１﹒５％後，周一（８日）股價再插水

２３﹒１％，目前籮筐技術股價剩餘０﹒７７美元，在三周內市值蒸發了７４％。（ｅｙ）

