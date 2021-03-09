【債務風險】穆迪：湖南省城投債發行居全國前列，惟資金缺口嚴重

《經濟通通訊社９日專訊》穆迪表示，湖南省ＧＤＰ在二十多年來快速增長，但過分投入基
建，導致建築支出造成了近年來巨大的資金缺口，湖南省目前面臨財政狀況惡化和債務負擔上升
的問題，並將限制其支持政府相關實體的能力。穆迪更指出，湖南省愈來愈依賴中央政府的轉移
支付以及省級債券，還有城投債，目前該省是全國最大的城投債發行人之一，但與其他省份相比
，湖南的信用風險預計仍會保持適中。（ｅｙ）
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