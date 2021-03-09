【大國博弈】強迫勞動指控打擊新疆棉銷量，美智庫學者在華遭起訴

《經濟通通訊社９日專訊》德國人類學家、共產主義受難者紀念基金會資深研究員鄭國恩（

Ａｄｒｉａｎ Ｚｅｎｚ），去年曾發布兩篇有關新疆人權狀況的報告，分別指控新疆實行強制

絕育及強迫民眾勞動採棉花，並在外界引發巨大迴響。

具新疆官方背景的新聞網站《天山網》昨晚（８日）報道指，新疆部分企業和個人已向新疆

地方法院提起民事訴訟，起訴鄭國恩散布「強迫勞動」等涉疆謠言，致使他們的聲譽受損並遭受

經濟損失，要求對方賠禮道歉、恢復名譽並賠償損失。不過報道並無透露提出起訴的個人姓名及

企業名稱。

報道指，鄭國恩所在的共產主義受難者紀念基金會，是美國極右翼組織及反華研究機構，鄭

國恩的涉疆言論導致部分國家和企業減少甚至停止自新疆進口棉花及棉花製品，新疆部分棉農、

加工企業遭受較大經濟損失。

《天山網》同日發布一篇評論文章，作者為博爾塔拉職業技術學院副院長亞爾．買買提，他

稱其所在的學校辦學規模不斷擴大，辦學質量不斷提升，校園和諧安全穩定，師生管理有序，這

些事實是對鄭國恩及美國前國務卿蓬佩奧的謊言的有力批駁，要求兩人「閉嘴」。外媒及西方政

界人士曾多次指控這些職業技術培訓中心實為關押新疆維吾爾族人的「拘留營」。



＊鄭國恩：報道反映其研究起作用＊



鄭國恩目前在美國生活，他今日接受外電訪問時表示，有關報道反映他的研究工作對當地產

生了真正的影響，讓他們感到不安。

鄭國恩去年１２月通過美國智庫全球政策中心發表一份名為《發生在新疆的強制勞動：勞動

力轉移與少數民族採摘棉花動員》的報告，報告指出於２０１８年，中國政府在新疆阿克蘇及和

田地區「通過勞動力轉移」，派出２１萬名工人為新疆生產建設兵團採摘棉花，而他們的工作環

境可能存在很高的強迫性；鄭國恩於同年６月發表的另一份報告指出，新疆當局定期要求少數民

族育齡女性驗孕，還對她們強制施行節育、?育措施。（ｅｙ）（ｚｚ）

