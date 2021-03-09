【ＦＯＣＵＳ】明星基金光環齊殞，抄底進場要學林奇

【ＦＯＣＵＳ】「出得來行，遲早要還」－－２月風騷宣布買入比特幣的特斯拉股價直瀉近

３５％，高歌猛進的科指突然近九成股份陷技術熊市，從方舟「女股神」到內地明星基金經理光

環齊殞……似乎又一次印證此民間智慧。



＊旗艦ＡＲＫＫ較高位回吐逾三成＊



十年期美債息口走升，牽動的美股納指、港版科指、內地抱團股踩踏潮，仍在現在進行時。

跟隔夜道指刷新歷史紀錄相比，新經濟股雲集的納指續挫２﹒４％，相當於較上月高位回吐逾一

成。其中，一個月前風騷宣布斥１５億美元買入比特幣的特斯拉，股價正好直瀉３００美元，幅

度近３５％。

早前重倉特斯拉而一舉成名的方舟「女股神」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ，儘管周一

（８日）仍堅稱「在拋售中發現巨大的買入機會」，但旗艦基金ＡＲＫＫ隔夜續跌５﹒８％，較

歷史高位回吐逾三成。

同命相憐的還有早前高歌猛進的恆生科技指數，繼周一（８日）收市２８隻成份股陷技術熊

市後，ＡＴＭ－－阿里（０９９８８）、騰訊（００７００）、美團（０３６９０）今早市齊創

月低，半新股快手（０１０２４）更一度慘見２５０元新低。



＊避公司基本面惡化之時「溝底」＊



跟方舟「女股神」旗下另兩隻明星產品ＡＲＫＷ（下一代物聯網主動型ＥＴＦ）、

ＡＲＫＱ（自主技術與機器人主動型ＥＴＦ）已錄數千萬美元級資金流出相比，內地基民（基金

持有人）雖尚未現恐慌贖回潮，但昔日「男神」張坤管理的百億級基金－－易方達藍籌精選混合

，過去一個月淨值跌幅逾１７％，自嘲「白交易」「杜負」「輸逝」的基民們，紛紛改稱其為「

菜菜坤」。

儘管有Ａ股股民戲稱，「茅台不到１５００以下不抄底」，但若回想２００８年錄３７％年

度跌幅紀錄的標指，迄今大於１０％的修正有１０次，去年３月的閃電式崩潰幅度更達

３５％，但過去逾十年累計漲幅高逾４６５％。

面對歷史似重現，投資大師Ｐｅｔｅｒ Ｌｙｎｃｈ關於何時抄底及面對跌市的心得仍堪借

鑒。對於前者，他說「在股票上虧錢沒什麼可恥，人人皆如此；可恥的是，在股票基本面惡化之

際仍持有或更糟地買入更多。」對於後者，他說「在股市上成功之人，也會接受周期性的損失、

挫折及意外，惟災星降臨不會嚇退他們。」

簡而言之，發掘股票背後公司的業務實質（ｎａｔｕｒｅ）及盈利前景

（ｐｒｏｆｉｔａｂｉｌｉｔｙ），捉緊風高浪急、板塊輪動之下的長期入場券。

