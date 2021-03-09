《匯市縱橫－蕭啟洪》世界上有刺不破的氣球嗎？

《匯市縱橫》真的有哦，在網上流行的一個視頻，無意中看見了一張一支箭頭插在氣球上，

氣球卻沒有爆開的照片，這樣一幕真是太神奇了吧！雖然這看似很不科學，但是原因正正就是一

連串的物理巧合現象的結合。其實，關鍵在於穿刺的位置，在氣球頂底兩端附近都有較深顏色的

部分，因為這兩邊比較厚，可承受較大的壓力；當箭頭巧合地在橡膠拉伸程度最低這一點插進去

，你便可以輕鬆做到插而不破的神奇現象。然而，最不悅的可能是，那名小朋友因為氣球沒有破

而輸掉了這場飛鏢比賽了。



談到氣球，有時候妳會發覺經濟成長就猶如吹氣球一樣，不可能無限膨脹，總有一天會有脹

破的風險。但時至今日，人們已懂得將氣球的物料改造，加入多種人造元素如全球化、資本主義

和無限量寬鬆等，令到氣球可以吹得比以前的體積更大，更堅固。從經濟學來看，一場經濟危機

的形成到結束必然會經過兩個階段：泡沫的形成和泡沫的爆破。前者是起著決定性意義的，因為

泡沫一旦形成總有爆破的一天。泡沫的爆破本身不是經濟危機的原因，也許只是個導火線而已。

如果有人能讓經濟泡沫破裂，你不僅不應該指責他，反而應該感謝他阻止了泡沫的進一步膨脹。

比如說，如果一個人不停地往一個巨型氣球裏打氣，你不想聽氣球爆炸的噪音，卻又沒有辦法阻

止這人。那麼，你會想趁著這個氣球鬆弛的時候刺破它，還是等著它被活活漲爆呢？



具體來說，在過去世界和平發展的三十年，發達國家的資本家大量地向第三世界投資，第三

世界的底層人民有飯吃了，製造了大量價廉物美的產品再回送到發達國家，但同時亦搶走了很多

發達國家普通工薪階層的飯碗。時移世易，各國央行為了挽救疲弱經濟，更不惜選擇超發貨幣和

使用多項非常規政策手段，如量化寬鬆及負利率等藉以刺激經濟增長及通脹。結果就造成了今天

長期「三低」局面，低利率、低通脹、低增長，及貧富進一步分化的現象。如今，由於當前美國

以至世界各國皆債台高築，美聯儲的貨幣政策立場變得模糊，在通脹率持續升溫時，維持經通脹

調整收益率於負值，（即名義債息減去通脹率），將有助拜登政府減債的壓力。按這一邏輯推算

，鮑公或有意把名義債息長期停留在２厘附近水平。



自疫苗面世後料加快美國復甦，並將刺激通脹上升。再加上美國於上周已落實推出１﹒９萬

億財政刺激計劃，連同美聯儲再次承諾保持寬鬆貨幣政策的提振下，這些都可能會帶來２００８

年金融海嘯以來從未有過的通脹風險。但老實講，筆者暫時仍不太肯定高通脹時代是否會重臨，

如果只是長債孳息上升，令孳息曲線回復到較傾斜的形態則不足為恐，這是對經濟復甦投下信心

一票。縱使美債長端利率將跳升至逾２厘上方，料美聯儲還可以採取扭曲操作（Ｔｗｉｓｔ

Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）作為選項。相反，長期利率上升如由通脹預期帶動，則會產生骨牌效應，

在長期利率上升時，股市下跌的風險較大。那時，究竟美聯儲是否在美國就業市場還未復原前會

先考慮「收水」（縮減買債規模），還是加息先行呢？但兩者結果均會是，美息會向上，美元也

會再上。而去年的疫情對經濟所造成的影響，就有如飛鏢插進氣球般出現了一個物理巧合現象，

並沒有真正把它刺破，實在是太幸運了。



＊本周策略＊



加元：早前建議候低於１﹒２６６０買入美元兌加元已成交，目標１﹒２８６０，止蝕

１﹒２４６０。



黃金：上周建議於現價每盎司１７１０美元買入黃金已成交，目標１８２０，止蝕１６５０。



澳元：上周建議候低於０﹒７６５０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７８５０，止蝕

０﹒７５００。



英鎊：本周建議候低於１﹒３７５０買入英鎊兌美元，目標１﹒４０００，止蝕１﹒３６００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

