《ＥＴＦ透視－陳承冲》主動管理型交易所買賣基金迅速崛起

《ＥＴＦ透視》近年來，一種被稱為主動管理型交易所買賣基金（ＥＴＦ）的新型產品增長

迅速。有別於傳統的、被動複製所追蹤指數表現的ＥＴＦ，這種主動管理型ＥＴＦ主要由基金經

理選擇買入或賣出股份，並以跑贏市場指數為目標。

主動管理型ＥＴＦ同樣具備傳統ＥＴＦ所具有的交易方便、低成本、可在交易所交易時段內

任何時間買賣的優勢，且兼具跑贏被動型ＥＴＦ的潛力，因基金經理可以根據市況靈活買賣所持

股份。

全球第一個ＥＴＦ由道富在１９９３年推出，第一個主動管理型ＥＴＦ由貝爾斯登在

２００８年推出。香港則在２０１９年６月上市了其首個主動管理型ＥＴＦ－－工銀中金美元貨

幣市場ＥＴＦ。主動管理型ＥＴＦ目前仍處於發展初期，尤其是在亞洲市場。



＊增長迅速＊



雖然主動管理型ＥＴＦ佔整體ＥＴＦ市場的比重仍然較低，但近年來增速加快。以全球最大

且最為成熟的美國市場為例，截至今年２月，主動管理型ＥＴＦ的資產管理規模大約為２，０５

０億美元，不到整個ＥＴＦ市場的４％。但僅２０２０年一年，主動管理型ＥＴＦ的規模就增加

了大約５５０億美元，是有史以來最好的年份。

摩根大通資產管理公司的一項調查顯示，美國市場上的主動管理型ＥＴＦ未來三年時間內，

在主動投資中的比例預計將從目前的１９％上升到２６％。到２０２３年，單純跟蹤指數的被動

型ＥＴＦ在全球投資組合中的比重將從６９％降至６１％。

我們認為，隨著投資者對回報的要求提高，以及對特定主題，如環境、社會和公司治理（Ｅ

ＳＧ）、創新型企業、高新技術企業等的追求，未來數年主動管理型ＥＴＦ將繼續保持較快擴張

步伐。《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

