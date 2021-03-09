《股壇解碼－戴名》道指最後一博；威高國際（１１７３）捨本逐末

《股壇解碼》道指上周受美長債收益率上升所影響而急跌，在隨後的一個交易日迅速反彈，

收復前一天的跌幅，但成交額並不突出，相信整體成分股已經歸邊，要突破２月的高位

３２０００點將輕而易舉，維持道指短期（６個月）內表現跑贏其他國家的預測，投資者要小心

中國在今年刺激經濟政策下將造成其他國家的資金流出，其中美國將會首當其衝。



＊藥石無靈＊



新冠疫苗開始在世界各地廣泛接種，但全世界多個地方都出現不良反應個案，當中牽涉的藥

廠包括中、歐和美等國家，由於數據不足所以目前只能以個別特殊事件看待，至於疫苗的副作用

還是要時間來證明，市場之前因為疫苗的廣泛使用而積極評估經濟將在短時間內復甦，當事實與

預期出現落差的時候，投資者要小心這可能是今年最大的黑天鵝。



＊入不敷支＊



網傳河北國資委旗下的深圳上市公司冀中能源（深：０００９３７）在本周一（８日）的到

期債務將出現違約，產品名稱分別是１９冀中能源ＰＰＮ００１和２０冀中能源ＰＰＮ００２，

其中１９冀中能源ＰＰＮ００１為兩年期（今年到期），２０冀中能源ＰＰＮ００２為三年期，

滿第一年後投資者擁有回售選擇權，但上海清算所直至上周五（５日）仍未收到上述兩隻產品的

兌付資金，意味著這兩隻產品將未能如期兌付，當中受牽連的機構包括中國銀行、建設銀行和華

泰證券，這次債務危機會否拖倒整個河北省的金融體系不得而知，但在經濟仍未復甦的情況下，

假如冀中能源這樣的大型企業倒閉，將對社會造成震撼性的影響，巨型企業的倒下，對剛在上周

五（５日）官方公布今年經濟增長目標為６％肯定有影響，正式的失業潮和倒閉潮還未開始，保

六之路談可容易。



＊剃刀邊緣＊



上周恆指大上大落，散戶飽食驚風散，雖然全星期埋單無甚上落，但牛熊證兩邊劏，莊家獲

利甚豐。牛熊證街貨輕微上升至７９：２１的比例，相信是散戶見大市跌得多所以入市撈底，但

過往經驗大戶往往再殺多次倉先調頭，牛熊證沒有大反應前散戶切勿衝動入市，好倉大戶往往借

助大盤急跌而逼好友急速平倉去推高指數，當這些所謂的冚倉盤出現之時，好友便可以事半功倍

地去推高大盤，將淡倉殺過片甲不留，然後繼續邊推高大盤邊派牛證街貨，市場對手夠多就可以

再次調頭殺牛證同好倉獲利，恆指２９０７０點仍未算完全守住，下跌趨勢不改，維持下一個下

跌目標將在２７４００點附近。



＊股票簡評＊



威高國際（０１１７３）從事製造及銷售女士時裝以及銷售化妝品，集團是亞太區最大的女

裝連鎖店之一，以Ｖｅｅｋｏ和Ｗａｎｋｏ品牌從事買賣、生產和批發女士時裝業務。

Ｗａｎｋｏ以上班一族為對象，款式追求簡潔，主要以行政套裝和上班服為主。Ｖｅｅｋｏ則提

供一系列以休閒時尚服飾為主。首先在市場定位上出現問題，集團的兩大主線Ｖｅｅｋｏ和

Ｗａｎｋｏ剛好與Ｇ２０００和Ｇｉｏｒｄａｎｏ Ｌａｄｉｅｓ的定位相近，雖然價格優勢明

顯，但論款式選擇和用料講究則明顯落後於競爭對手。

在疫情的打擊下，威高國際同樣面對無生意交貴租的困境，截至２０２０年９月止的上半年

業績，數據顯示整體毛利下降接近６０％，當中賴以起家的時裝本業只佔總營業額不到３２％，

反而化妝品零售業務下跌接近６９％，佔整體營業額接近６８％，再看威高國際旗下化妝品零售

品牌Ｃｏｌｏｕｒｍｉｘ的定位也有問題，店舖外觀上和莎莎（００１７８）極其相似，但內裏

貨品卻以三四線品牌為主，走的是偏低價格路線，對客戶的吸引力自然大打折扣，加上疫情令自

由行遊客卻步，連帶跨境網購亦受牽連，但店舖選址都在不錯的地點，這對近年努力轉型化妝品

零售業的威高國際來說更是致命一擊。

現在集團手上的現金只有約４５００萬，但欠債卻接近４﹒３億，在零售市場持續低迷的未

來日子，不排除銀行會對威高國際落雨收柴，屆時集團的現金流肯定應付不了銀行Ｃａｌｌ

ｌｏａｎ，上市公司還有配股一招是萬試萬靈，但看威高國際的成交量，相信有興趣的投資者也

是寥寥可數。集團最致命的地方是上市這麼多年以來都過度倚賴香港市場，沒有把本業發揚光大

，而且盲目拓展化妝品零售業務更是一大敗筆，集團現在可做的就是將業務轉型和放棄表現不好

的業務，否則只會步入年年虧損的地步。上月（１６日）出現成交異常的情況，加上

ＣＣＡＳＳ顯示公開的持股量不足４０％，相信貨源已經歸邊，大大提高賣盤的可能，由於成交

量不足，投資者不宜貿然買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ

