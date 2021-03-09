【新冠肺炎】尖沙咀華源大廈約５００人接受檢測，無發現確診個案

《經濟通通訊社９日專訊》港府昨晚再突襲式封區，被列為受限區域的尖沙咀華源大廈，早

上約７時完成強制檢測行動。截至凌晨２時，約５００名居民接受檢測，無發現確診個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約５２０戶，包括３０多間賓館的約１８０個房間

，當中約２６０戶包括約１００個賓館房間沒人應門，部分是確診個案和已經接受隔離的住戶，

亦有可能部分單位是空置，政府會採取措施跟進。（ｃｌ）

