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即市新聞

09/03/2021 09:28

【新冠疫苗】聶德權：疫苗接種率降至七成二，街市業界等寬鬆處理

　　《經濟通通訊社９日專訊》負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權今早在電台節目
上表示，明白市民關注及憂慮接種疫苗後出現嚴重副作用或死亡的個案，而市民的憂慮亦反映於
接種率上，疫苗接種計劃初期的接種率超過九成，但昨日跌至七成二，顯示有預約了的市民沒有
前往接種，但他同時強調很多市民仍然對科興疫苗有信心。
　　他強調，所有出現嚴重副作用及死亡個案，都會按機制交由專家委員會審視，判斷有否直接
關係。他相信，當接種計劃持續，當局會掌握個別病症的背景發病率，再與接種疫苗後的數據作
比對，了解兩者有否關係。

＊否認視長者為「白老鼠」＊

　　被問到內地未有將６０歲以上長者納入優先接種群組，港府是否將本港的長者當成「白老鼠
」時，聶德權解釋，內地情況與香港不同，本港在過去幾輪疫情中，長者感染及死亡率都偏高，
專家委員會審慎評估後，認為長者接種疫苗的效益大於風險，強調長者要視乎自己身體狀況，假
如有未受控的病情，便不應接種疫苗。

＊優先接種群組需提供公司證明＊

　　他續指，即使是復必泰疫苗，在全球接種時亦有嚴重事故，最重要市民要留意接種須知，如
有未控制的慢性病就不應接種，有疑慮應先諮詢醫生意見。被問到甚麼情況下會叫停接種計劃，
聶德權表示，判斷原則是疫苗的整體效益是否大於風險，要由專家評估及建議。
　　另外，政府擴大優先接種群組，涵蓋餐飲業和學校教職員等７類人士，他們今日上午９時起
可上網預約接種疫苗。聶德權稱，預約接種的新增優先群組人士，需要提供公司發出的證明，至
於街市從業員等較難有證明的人士，當局會寬鬆處理。（ｃｌ）

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