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09/03/2021 09:52

【香港政情】許智峯宣布離英轉往澳洲打國際線

　　《經濟通通訊社９日專訊》立法會前議員許智峯去年１２月經丹麥流亡到英國，今日在社交
平台宣布，已轉往澳洲打國際線，並開始接受１４天強制隔離。他離英前接受《蘋果日報》專訪
時表示，未來會繼續遊走五眼聯盟國家，為抗爭運動「補位」。

＊安頓好家人，可安心走更遠＊

　　許智峯在ｆａｃｅｂｏｏｋ發文稱，這次轉赴澳洲經過內心多番掙扎，考慮了國際形勢及策
略分析，也有家庭的考慮。又指家人於澳洲的親友支援更多，安頓好家人，就可安心走更遠的路

　　他指，與過去３個月留英時一樣，入境澳洲是以旅遊簽證入境，目前未有申請政治庇護的想
法，稱除非日後別無選擇，否則申請庇護會是最後的選項。

＊冀游說澳洲落實港人救生艇計劃＊

　　對於在英國逗留短短三個月，就匆匆轉戰澳洲，許智峯解釋，因英國和歐洲有羅冠聰，美加
又有其他流亡人士，他不欲重複游說工作，於是決定赴澳，因當地暫未有較強政治能量的流亡者
。他希望把握機會游說澳洲政府落實港人救生艇計劃並提供更多簽證選擇，首要救助年輕抗爭者

　　受疫情影響，許智峯以為最快需時數月，才能成行，但澳洲政府竟極速批准他以「個別情況
」入境，更可乘坐澳洲政府專門接載海外居民的包機。（ｃｌ）（ｚｚ）

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