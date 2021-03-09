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09/03/2021 12:04

【香港政情】社民連秘書長吳文遠涉普通襲擊罪被捕　

　　《經濟通通訊社９日專訊》社民連秘書長吳文遠今早約１０時半，在終審法院聽其黨友梁國
雄涉嫌在立會會議中搶文件一案審訊前，因一單「普通襲擊罪」被捕，吳目前在中區警署。消息
指，已有律師處理，暫未知會否被正式落案起訴。
　　被傳媒問及該「普通襲擊罪」何時發生時，吳稱不知道。
　　社民連相信，事件與上月１日吳文遠在終院外，與一名反對壹傳媒集團創辦人黎智英的市民
發生衝突有關。（ｃｌ）（ｚｚ）

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