【香港政情】社民連秘書長吳文遠涉普通襲擊罪被捕　

《經濟通通訊社９日專訊》社民連秘書長吳文遠今早約１０時半，在終審法院聽其黨友梁國

雄涉嫌在立會會議中搶文件一案審訊前，因一單「普通襲擊罪」被捕，吳目前在中區警署。消息

指，已有律師處理，暫未知會否被正式落案起訴。

被傳媒問及該「普通襲擊罪」何時發生時，吳稱不知道。

社民連相信，事件與上月１日吳文遠在終院外，與一名反對壹傳媒集團創辦人黎智英的市民

發生衝突有關。（ｃｌ）（ｚｚ）

