【新冠疫苗】曾蔭權及約百名優先組別人士接種「復必泰」疫苗

《經濟通通訊社９日專訊》政府昨日安排約１００名優先接種組別人士，在中山紀念公園體

育館社區疫苗接種中心接種「復必泰」疫苗，包括前行政長官曾蔭權及前民政事務局常任秘書長

李麗娟。

其餘接種「復必泰」疫苗的人士，包括、醫護人員、空中服務員及紀律部隊人員。

政府已擴大優先組別涵蓋的範圍，屬優先組別的市民由今日起，可在網上預約系統預約接種

「復必泰」疫苗。（ｓｌ）

