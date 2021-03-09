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09/03/2021 14:59

【國安立法】唐英年：落實國安法後，香港社會已由亂到治

　　《經濟通通訊社９日專訊》全國政協常委唐英年接受內地媒體專訪時表示，《港區國安法》
去年中在香港落地以後，在香港各界的堅決擁護和全力支持下，看見香港社會明顯由「亂」到「
治」，現時需要進一步全面準確落實基本法原意和愛國者治港原則，說法是平和的說法，並沒有
說針對任何人。

＊對香港青年有信心＊

　　他指出，《國安法》對很多香港人來講還是有些陌生的，長遠需要確定目標，使香港廣大的
市民對《國安法》有一個透徹、清楚認識和支持，才能夠長治久安。他又對香港青少年充滿信心
，認為只要通過認知、通過見識、通過自己多走走看看，對國家的認同感就會加強，對國家未來
的長治久安也是有所幫助。

＊相信仍有民主派人士可參選＊

　　對於何為愛國者的表現，唐英年表示，他個人認為共產黨是執政黨，在愛國又要求共產黨下
台，反問會否自相矛盾，相信心裡有數。他又指，香港是多元社會，在完善選舉制席後，相信仍
有民主派的人士可以參選。
　　唐英年表示，香港在未來大灣區的發展中一定起著關鍵性的作用，能夠更好地融入國家發展
大局。他又指，香港在「十四五」規劃中，承擔很重要的發展任務和角色，作為國家的一部分，
香港需要繼續全力參與國家的發展，把自己的優勢不斷地發揮出來。（ｓｌ）（ｚｚ）

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