【香港政情】林鄭：未來１２個月內須完成選舉制度改革

《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥接受內地ＣＧＴＮ訪問時表示，未來１２個月

便要完成選舉制度的改革，當中涉及最少２０項本地立法，特區政府會把這事放在最優先位置處

理。



＊最少涉至２０項本地立法＊



林鄭月娥指出，行政長官任期是５年，她的任期明年６月結束。一般而言，下任特首選舉明

年３月舉行，目前正正是餘下一年的時間。特區政府將根據全國人大常委會修改《基本法》附件

一和附件二，之後進行本地立法，至少涉及２０項主體法例和附屬法例。其後再安排選舉，例如

選民登記、候選人提名和確定投票日，時間表非常緊張，但她會確保特區政府把這事放在最優先

位置處理。



＊非為剝奪某些人士機會＊



她續稱，完善選舉制度是為了確保愛國者才可以加入治理團隊，而非為剝奪某些政治觀點人

士的機會，與喜歡資本主義或共產主義、多一點或少一點民主、支持或反對政府無關。她表示，

已故國家領導人鄧小平早於３０多年前已經定義愛國者，就是必須尊重和熱愛國家及人民、真心

認同香港已回歸，以及支持和協助維護香港長期繁榮穩定，認為這些要求並不高。

對於為何不是由特區政府提出修改選舉制度，她強調，中央有權主動作出修改，加上當下香

港環境緊逼，港府不能按照既定步驟進行，情況就如去年《港區國安法》出台時的情況，只能由

中央出面。（ｃｌ）

