【國安立法】鄭若驊：若事實不成立，「批評就無價值」

《經濟通通訊社９日專訊》對於有意見擔心《港區國安法》生效後，市民會被以言入罪，律
政司司長鄭若驊今日接受《彭博》訪問時表示，只要針對政府政策的批評是公正、客觀和基於事
實，相信所有政府都會歡迎。她提醒市民小心一些偏離事實的評論，認為若事實不成立，批評就
沒有價值。（ｃｌ）（ｚｚ）
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