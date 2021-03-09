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09/03/2021 14:48

【香港政情】吳文遠涉襲擊罪被捕，獲准以５００元保釋　

　　《經濟通通訊社９日專訊》社民連秘書長吳文遠今早在終審法院準備旁聽梁國雄搶文件案申
請上訴許可聆訊時，在法院外被警員以涉嫌普通襲擊罪名拘捕，警員其後將吳帶返住所搜查，初
步調查後，吳獲准以５００元現金保釋，一個月後再向警方報到。
　　警方指，２月１日接報終審法院外一名男子被人以手襲擊，今日拘捕吳文遠，涉嫌普通襲擊
。社民連指，吳文遠當日在終院外，與一名反對壹傳媒集團創辦人黎智英的市民發生衝突。（ｃ
ｌ）

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