【新冠肺炎】港府提醒市民留意北京下周起調整香港入境者檢測規定

《經濟通通訊社９日專訊》北京市政府日前公布，自下周一（１５日）起，將調整由香港入

境北京人士有關核酸檢測的規定。香港政府今日呼籲市民在前往北京時，須留意並確保能符合相

關規定，以免在進入北京時出現困難。

北京市政府關於核酸檢測的新規定指出，為進一步做好外防輸入工作，決定統一香港入境北

京旅客核酸檢測採樣標準，自下周一零時起，由香港直航入境北京的旅客，必須持有香港政府認

可進行２０１９冠狀病毒病核酸檢測的本地醫療機構發出的７天內有效核酸檢測陰性結果證明，

證明中註明的檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子（６六歲以下兒童以咽喉拭子作

為主要採樣方式）。意即不再承認深喉唾液的病毒檢測報告。



＊不承認深喉唾液檢測報告＊



航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不

予登機。旅客在入境北京後須嚴格遵守當地疫情防控政策規定。

政府發言人指，市民在出發前往北京時，應提前了解北京市最新防疫政策，及時到香港政府

指定的醫療機構進行核酸檢測，索取註明檢測採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子的核酸檢

測陰性證明，並配合航空公司的登機查驗工作。（ｃｌ）

