【企業盈喜】祈福生活服務（０３６８６）料全年純利增逾３０％

《經濟通通訊社９日專訊》祈福生活服務（０３６８６）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度純利按年增超過３０％。

該集團指，純利增長主要來自期內錄得投資於銀條的公允價值收益約３５８０萬元人民幣。

該集團預期將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

