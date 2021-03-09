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09/03/2021 07:57

《神州民企》長城汽車（２３３３）２月銷量近９萬輛升７﹒８８倍

　　《經濟通通訊社９日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，２月汽車
銷量約８﹒９萬輛，按年升約７﹒８８倍，產量約８﹒４９萬輛，按年升約７﹒４９倍。
　　該集團指，首兩個月汽車銷量約２２﹒８萬輛，按年升約１﹒５３倍，產量約２２﹒３萬輛
，按年升約１﹒５８倍。（ｗｈ）

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