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09/03/2021 08:03

佳寧娜（００１２６）發換股債兼折讓１０％發新股，籌逾２億元

　　《經濟通通訊社９日專訊》佳寧娜（００１２６）公布，建議透過發行新股及可換股債券集
資約２﹒１７億元，當中每股配售價０﹒４５元較昨日收報０﹒５元折讓約１０％。
　　該集團指，以每股配售價０﹒４５元向不少於６名股份承配人配售最多約１﹒２６億股新股
，股份配售最高集資總額約５６５７萬元，而名譽主席馬介璋及主席馬介欽各自以相同作價認購
９４２８﹒１６萬股新股，各自所付總代價約４２４３萬元。此外，該集團指，由配售代理促使
不少於６名為獨立第三方承配人以現金認購最多本金總額約７５４３萬元之可換股債券，每股換
股價０﹒６元，較昨日收報０﹒５元溢價２０％，換股債為期兩年，年息３％。
　　該集團指，集資所得淨額擬將約１﹒６５億元用作償還銀行借款，及餘額約４９００萬元用
作一般營運資金。該集團指，於爆發ＣＯＶＩＤ－１９及封鎖以及對中港經濟活動的干擾，尤其
是餐飲、食品及酒店行業導致的艱難營運環境下，有關集資將為營運及業務發展提供額外資金以
及減少債務。由於發行新股或令馬介璋及馬介欽股權升至逾５１％而需申請清洗豁免，而有關發
新股需待股東批准。（ｗｈ）

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