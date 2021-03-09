《日入而息》中電信回Ａ上市，九倉多賺１４％，朝雲暗盤跌兩成

《今天重點》﹡中國電信（００７２８）去年多賺１﹒６％至２０９億元人民幣，末期息

０﹒１２５港元；中國電信擬上交所上市，發行最多約１２１億股Ａ股；中

國電信：回Ａ是重要戰略舉措，今年雲相關資本開支增逾倍

﹡九倉（００００４）去年多賺１４％，派第二次中期息０﹒２元；九倉去年

基礎淨盈利增１４％，已簽約發展物業銷售額跌１４％；吳天海稱香港樓市

仍可為，內地調控政策影響投資回報率

﹡朝雲集團（０６６０１）暗盤收報７﹒３６元，每手蝕９２０元

﹡林鄭稱未來１２個月內須完成選舉制度改革；林鄭接受央視專訪，形容完善

香港選舉制感受「圓滿」

﹡本港今日新增２１宗確診，８宗本地個案３宗源頭不明；聶德權稱疫苗接種

率降至七成二，街市業界等寬鬆處理



《即日市況》﹡港股全日反覆升２３２點收２８７７３，科指微跌１８點



《深滬股市》﹡維穩失效，滬綜指收挫１﹒８％創業板再跳水３﹒５％



《美元匯價》﹡美元走強，歐元考驗１﹒１８支持；歐元最新報１﹒１９０２╱０５，日圓

最新報１０８﹒７２╱７３



《公司業績》﹡九倉（００００４）去年多賺１４％，派第二次中期息０﹒２元；九倉去年

基礎淨盈利增１４％，已簽約發展物業銷售額跌１４％

﹡中國電信（００７２８）去年多賺１﹒６％至２０９億元人民幣，末期息

０﹒１２５港元

﹡協和新能源（００１８２）去年純利按年升１１﹒４％，派息３港仙

﹡越房交通基建（０１０５２）去年純利跌８５﹒９％，末期息０﹒０７港元



《公司資訊》﹡九龍倉（００００４）吳天海稱香港樓市仍可為，內地調控政策影響投資回

報率

﹡中國電信集團戰略投資雲計算公司ＺＳｔａｃｋ

﹡火岩控股（０１９０９）成立區塊鏈遊戲子公司

﹡市傳台商旗下鏡頭供應公司康達智擬售內地廠房，舜宇及瑞聲科技

（０２０１８）潛在買家

﹡必瘦站（０１８３０）將於新加坡、墨爾本及悉尼增設三間服務中心

﹡阿里（０９９８８）聯合創始人謝世煌參建的ＳＰＡＣ公司申請美國ＩＰＯ

﹡保利協鑫（０３８００）顆粒硅技術經下游客戶使用實證後各項指標再獲突

破

﹡高院維持同仁資源（０８１８６）賠償中國建信８００萬元裁決

﹡陽光房地產基金與大新銀行宣布大新金融中心命名

﹡龍光集團（０３３８０）２月份合約銷售額按年增長３﹒５７倍

﹡航標控股（０１１９０）股份上巿地位將於明天９時起取消

﹡快手（０１０２４）關聯公司申請注冊「ＨＩ，老鐵」相關商標

﹡晨訊科技（０２０００）２月收入按年跌４１﹒２％至４３３０萬元

﹡文業集團（０１８０２）料去年收入及毛利均將按年減少約２０％

﹡舜宇光學（０２３８２）２月手機鏡頭出貨量按年上升３４﹒４％

﹡創業集團控股（０２２２１）附屬中標一ＢＯＴ餐廚垃圾處理項目



《國企紅籌》﹡遠東宏信（０３３６０）出售基礎資產，共涉２３﹒３５億元人民幣

﹡中國電信（００７２８）擬發行Ａ股並在上交所主板上市

﹡龍源電力（００９１６）２月發電量按年增加２９﹒１％

﹡越秀交通基建（０１０５２）持續尋求併購機會，未來維持派息率五至六成



《神州民企》﹡龍湖集團（００９６０）２月合同銷售額１５８億人幣，按年增１﹒２５倍



《中國要聞》﹡京東數科重組後首現核心高管輪崗

﹡人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠

﹡２月特斯拉中國市場銷量超１﹒８萬輛，按月增１５％

﹡乘聯會表示１月新能源市場銷量同比增長超２﹒２倍

﹡社保簽約券商新增６家，包括國金證券、天風證券等

﹡能源局表示碳達峰和低碳化是中國能源發展的硬約束

﹡基金投顧試點第二批申請展開，涉至少３０多家券商

﹡中證監表示推進上市公司治理行動，落實退市制度改革

﹡上海將短暫來滬人員納入實有人口信息採集範圍

﹡上海首批商場低調試點數字人民幣

﹡ＣＧＴＮ因偏頗報道遭英國罰款，中方促停止政治操弄

﹡兩宗偏頗報道投訴成立，ＣＧＴＮ遭英國罰２３８萬元

﹡強迫勞動指控打擊新疆棉銷量，美智庫學者在華遭起訴

﹡據報大疆解散美國研發團隊，核心員工過檔競爭對手

﹡小鵬汽車全年交付量增逾一倍，首度實現毛利轉正

﹡傳蔚來理想小鵬考慮今年在港第二上市共籌５０億美元

﹡據報蔚來與中石化合作，第二代換電站有望在北京上線

﹡上海房貸新政顯威力，經營貸入房市被要求提前還款

﹡華為在全球電信設備市場份額增至３１％，續蟬聯第一

﹡騰訊、５８同城關聯公司等成立轉轉科技，經營涵蓋版權代理

﹡維權律師王宇獲美國頒婦女勇氣獎，惟其失聯缺席典禮

﹡外交部表示對新疆企業採取法律手段起訴鄭國恩表示支持

﹡市傳保險巨頭大筆贖回基金，上證報引述相關人士否認

﹡商務部表示擬十四五建設一批「城市一刻鐘便民生活圈」



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％報１５８５３點，止三連跌

﹡台媒表示鴻海旗下ｉＰｈｏｎｅ鏡頭供應商擬售大陸工廠



《其他消息》﹡外交公署官員表示各國應客觀理性看待香港完善選舉制度

﹡吳文遠涉襲擊罪被捕，獲准以５００元保釋

﹡林鄭稱未來１２個月內須完成選舉制度改革；林鄭接受央視專訪，形容完善

香港選舉制感受「圓滿」

﹡社民連秘書長吳文遠涉普通襲擊罪被捕

﹡梁國雄立法會搶文件案申終極上訴獲批，可排期８月審

﹡許智峯宣布離英轉往澳洲打國際線

﹡涉前年８﹒３１暴動案，１９歲男學生罪名不成立

﹡日本思佰益表示正評估以新加坡或上海作替代方案

﹡唐英年稱落實國安法後，香港社會已由亂到治

﹡鄭若驊稱若事實不成立，「批評就無價值」

﹡警方偵破網上求職騙案拘捕５男１女，涉款７５０萬元

﹡思佰益擬撤出香港，財庫局表示國安與港發展相輔相成

﹡本港中小企２月營業氣氛改善，飲食業明顯好轉；第四季服務業表現參差，

住宿服務業收益按年跌三成三

﹡調查指香港就業展望指數維持負２，亞太區最差

﹡深股通額度全日用２１﹒６億元；滬股通額度全日用２８﹒３億元，陸股通

淨流入２４億

﹡ＰａｙＭｅ與環匯合作，將商戶收款服務連接至環匯支付方案

﹡ＵＡ院線結業，消委會接獲１４宗查詢及投訴

﹡掌舖與Ａｔｏｍｅ合作，為商戶提供分期付款服務

﹡維港滙Ｉ加推５３伙折實價７９４萬起，料周六發售

﹡經絡表示２月按保新批宗數及金額按年大升逾九成及一倍



《兩會焦點》﹡人行官員表示跨境理財通將在粵港澳通關後落實

﹡人行副行長陳雨露稱不搞大水漫灌，防系統性金融風險

﹡朱芝松建議用法律手段對數字經濟的壟斷加強管控

﹡金鵬輝稱計劃今年６月底前啟動全國碳交易

﹡胡祖才稱十四五期間ＧＤＰ保持在一定增速是有把握的

﹡張兆安建議ＲＣＥＰ等條款在臨港新片區先行先試

﹡談劍鋒建議提高網絡安全預算投入佔比

﹡錢鋒建議打造長三角期現一體化油氣交易市場



《新冠肺炎》﹡本港今日新增２１宗確診，８宗本地個案３宗源頭不明

﹡內地推出「國際旅行健康證明」，為跨國旅行做準備

﹡國家醫保局表示去年結算新冠患者醫療費２８﹒４億元

﹡北京調整香港入境旅客檢測規定，不承認深喉唾液報告

﹡尖沙咀華源大廈約５００人接受檢測，無發現確診個案

﹡鄭志剛向Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ每名員工派３８００元

﹡七旬漢接種科興疫苗後死亡，診所告示：無肺炎針

﹡周日有８人接種疫苗後不適送院，一人留院

﹡疫苗接種計劃擴大，美容業總會表示約半數人願打疫苗

﹡曾蔭權及約百名優先組別人士接種「復必泰」疫苗

﹡聶德權稱疫苗接種率降至七成二，街市業界等寬鬆處理

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