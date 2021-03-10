《新股掛牌》朝雲首掛開報７﹒８９元，較招股價低逾１４％

《經濟通通訊社１０日專訊》朝雲（０６６０１）今日首掛，開報７﹒８９元，較招股價

９﹒２元低１４﹒２４％，以每手５００股計，不計手續費，每手蝕６５５元。

該股公開發售獲超額認購１７１﹒３倍，一手中籤率５０％。（ｅｄ）

