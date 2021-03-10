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10/03/2021 07:50

《華爾街內望》美債息回落美股反彈，納指受科技股推動勁升近４％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國債息回落，美股周二（９日）反彈，當中納指受科技股買
盤推動下勁升近４％，收復上日大跌失地。
　　道指破頂微升３０點或０﹒１％，報３１８３２點。標指高５４點或１﹒４２％，報
３８７５點。納指飆４６４點或３﹒６９％，報１３０７３點，創上年１１月初以來最大單日漲
幅。
　　美國眾議院將於今日審議１﹒９萬億美元新救助法案，引發市場對債息急升的憂慮，不過指
標美國十年期國債收益率周二回落，跌５個基點至１﹒５４３％，主要因為最新標售的國債反應
不錯。
　　經合組織（ＯＥＣＤ）表示，隨著疫苗接種速度加快，美國推出新一輪大規模刺激計劃，全
球經濟前景改善，上調今年增長預測。
　　板塊方面，羅素增長股指數躍升３﹒３％，羅素價值股指數僅漲０﹒１％。銀行股跌
１﹒７％，金融股、資源股、工業股徘徊在高位附近。
　　個股方面，特斯拉勁升１９﹒６％，創近一年最大單日漲幅，亞馬遜、微軟亦錄得近五周以
來最大單日漲幅。
　　遊戲驛站續漲２６﹒９％，受惠公司最新電子商務戰略，加上市場預測散戶將把刺激法案派
發的現金投入股市。（ａｌ）

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