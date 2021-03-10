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即市新聞

10/03/2021 14:44

《出旗制勝－麥穎儀》新經濟股回調多日強勢反彈，京東績前部署

　　《出旗制勝》恆指繼續波動，昨日（９日）見過全日低位２８３２６點（跌２１５點），最
多升５０６點上二萬九水平，唯最終要回落至２８７７３點，全日升２３２點，大市仍以舊經濟
股帶動。唯新經濟股板塊回調多日後，今日（１０日）似乎見強勢反彈，幾隻科網股今早曾升超
過５％，當中包括美團（０３６９０）、京東（０９６１８）、網易（０９９９９）等，快手（
０１０２４）更曾急漲一成。
　　京東自三月初起一直挨跌，跌穿３５０元之餘，上日更見過本月暫時最低３１９﹒４元。但
今日顯著回升，重上３４０元之上，高開３４７元（升６﹒１２％）。京東將於明天（１１日）
公布業績，想績前作最後部署，看好或可留意京東購１１１３８，行使價４００﹒２元，實際槓
桿５﹒３倍，引伸波幅５１﹒８％，換股比率１００兌１，２０２１年０７月２９日到期。
　　不過近日股市波動，板塊不停輪動，不少個股每日波幅可超過一成。若認？新經濟股今日的
升勢未必可持續，想反手以淡倉部署或可留意京東沽２７２９５，行使價２８５﹒０元，實際槓
桿５﹒２倍，引伸波幅５２﹒９％，換股比率１００兌１，２０２１年０６月２９日到期。
　　另一隻今日表現亮麗的個股有上市不久的快手，就以上已提到股價今早曾漲一成。有大行給
予快手買入評級，目標價３３３元，距離今早開市價２９９﹒２元大概１１％的距離。報告指短
視頻有巨大的增長潛力，預料用戶花費在短視頻的時間會由去年２６％有望增至２０２５年的
４９％，用戶人數亦有望由目前８億增加至２０２５年的１０億。繼續看好或可留意快手購
２３６６７，行使價３３９﹒０８元，實際槓桿４﹒１倍，引伸波幅６５﹒９％，換股比率
１００兌１，２０２１年０８月０２日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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