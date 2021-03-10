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10/03/2021 07:50

《匯市走勢》美債息回落企穩，美元由三個半月高位回落

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美債息回落企穩，美元周二（９日）由三個半月高位回落，英
鎊、澳元、新西蘭元等風險貨幣獲提振。
　　美元指數跌０﹒４６％，報９１﹒９５，曾一度觸及三個半月高位９２﹒５０６。歐元兌美
元升０﹒４７％，報１﹒１９０３５。英鎊兌美元升０﹒５８％，報１﹒３９０１。美元兌日圓
跌０﹒３７，報１０８﹒４６。
　　澳元兌美元升０﹒９％，報０﹒７７１８。新西蘭元兌美元升０﹒６５％，報
０﹒７１７４。
　　美國眾議院將於今日審議１﹒９萬億美元新救助法案，引發市場對債息急升的憂慮，不過指
標美國十年期國債收益率周二回落，跌５個基點至１﹒５４３％。
　　不過債息本周可能進一步上揚，因為市場需要消化１２００億美元的３年、１０年和３０年
期國債標售，特別是上周標售結果疲弱，七年期國債標售得標利率飆升。
　　市場亦關注聯儲局下周舉行的政策會議，主席鮑威爾早前表明未對債息上升表示擔憂，故市
場對宣布重大政策調整期望很低。
　　經合組織（ＯＥＣＤ）表示，隨著疫苗接種速度加快，美國推出新一輪大規模刺激計劃，全
球經濟前景改善，上調今年增長預測。（ａｌ）

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