《缸邊隨筆－石鏡泉》標普還要跌３９％

《缸邊隨筆》美國有家資本管理公司莫特，日前出了個報告，謂如１０年美債息續升，標普

５００還可能要跌３９％。



莫特資本管理公司的報告謂：



美１０年國債和２年國債息差，與標普５００走勢是呈負相關走勢。



美１０年國債和２年國債息差，在過去三１０年，有這樣的一個周期，當經濟進入或接近衰

退，１０年╱２年的息差會趨零，當衰退過去，息差就會擴大。１０年╱２年的息差在２﹒６％

至２﹒８％見頂，在－０﹒５％至０％間見底。



當１０年╱２年的息差下跌，美標普５００就升，當１０年╱２年的息差升，美標普５００

就會下跌。



如１０年美債息續升，則標普５００指數將要下跌，莫特資本管理計了條數，假設未來１２

個月標普５００指數的收益為１７６﹒５５美元，而美１０年債息不升，則標普５００的理論價

為３６０３點，較現水平下跌４﹒８％左右。但如利率續升，而標普５００指數１２個月的市盈

率仍要保持市盈率在１５﹒４倍的歷史平均值時，標普５００指數便要降至２７１８點，即要跌

３９％，這與２０００年和２００８年標普回落的幅度相若。



＊通脹預期近２０年最高＊



有甚麼會支持美１０年債息續升？疫去是其一個原因。



高盛預計不少先進經濟體在三個月內，可達致集體免疫。



疫去，經濟會轉好，通脹會來，從這個層面言，大眾對通脹重臨的預期是自２００２年以來

最高的。



如美聯儲局對美１０年債息的上揚及人們對通脹情緒升溫仍不聞不問不處理的話，怕１０年

債息在未來一個月一彈上１﹒７５厘，金融市場將大亂了，小心。



但通脹會否一定來？通縮又有沒有機會爬出來？明天（１１日）續。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

