【企業盈喜】美固科技（０８３４９）料去年純利增至少５０％

《經濟通通訊社１０日專訊》美固科技（０８３４９）跟據未經審核財務業績所作之初步審

核，集團去年純利按年增至少５０％。主要受惠銷售環氧楔形條產品所產生的銷售收入大幅上升

，及經營開支受控。

預期相關業績本月１９日刊發。（ｎｓ）

