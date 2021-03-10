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10/03/2021 09:14

【企業盈喜】美固科技（０８３４９）料去年純利增至少５０％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美固科技（０８３４９）跟據未經審核財務業績所作之初步審
核，集團去年純利按年增至少５０％。主要受惠銷售環氧楔形條產品所產生的銷售收入大幅上升
，及經營開支受控。
　　預期相關業績本月１９日刊發。（ｎｓ）

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