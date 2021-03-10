《凱文隨筆－凱文》皇室擔心王子太黑

《凱文隨筆－凱文》英國哈里王子與妻子梅根去年１月宣布放棄皇室地位，不再履行所謂的

職務，以後倆口子的財政來源不再靠皇室（即納稅人的錢），這無疑是一個極具勇氣的決定。根

據最新財政年度的數據，英國政府給皇室約九億港元的錢去花，皇室的生活可以多豪華，不是平

民百姓可以想像；著名球星碧咸的生活片段，也許可作借鏡，他多年前曾經在一個專訪中透露，

他的衣服（包括內衣褲）都只穿一次就不要，不是丟進垃圾箱，而是捐出去給各個機構，反正贊

助商源源不絕的供應，穿是穿不完的。



事隔一年，兩人又來一次爆料，既有妯娌間說不清的家庭是非，也有涉及政治不正確的指控

。據說有一名皇室成員（訪問中沒透露其身份）在梅根懷孕後曾疑問，孩子將來的皮膚色調會有

多「黑」，這種話心照不宣就好了，還說出口，真比粗言穢語還要難聽，赤裸裸揭露了皇室內存

有種族歧視；聽到這話時，黑人富婆訪談主持人溫弗里也瞪大了眼睛說：「甚麼！」，她的敏感

是可以理解的，相信全世界所有黑人都會感到不爽。



訪問播出後，英國著名廣播員皮爾斯摩根（就是真人秀《全美一叮》那位著明的主持人）的

反應比英女皇還要激烈，瘋狂指責梅根；其實當娛樂新聞看看不就行了，為何要動氣；也難怪，

哈里王子提到一切罪惡都源自「製造惡毒氛圍的」英國小報（註：小報者，報格小也，但銷量卻

是最高的），皮爾斯摩根就是這種地方出身，後來當過了多份小報的主編，只是現在躋身名流之

列，成為了所謂的資深媒體人罷了。



英國有一個叫Ｒｅｐｕｂｌｉｃ的機構，是主張廢除皇室，他們認為「國家元首」這個代表

也應該由人民選舉出來；每當皇室傳醜聞，他們就會登場；這次訪問出街後，他們的聲明標題是

「皇室必須滾」。確實，「君主立憲」這種漂亮的政治詞彙，不就是保留帝制的政治交易；中國

的皇帝早就廢掉了，在這個項目上，中國的政治改革是比英國徹底。也不是說英國的制度有問題

，反正他們喜歡保留皇帝，就保留好了，沒有人去過問你家的事，因為各種制度都各有千秋，不

應該強逼別國跟你的意願走；不過，說實話，他們經常關心的也不是中國的民主與自由度，而是

中國崛起對他們既有利益的損害而已。



至於種族歧視這個數百年不解的魔咒，要根除談何容易。特朗普當總統後，不是給我們上過

了寶貴的美國歷史課嗎？他說美國首任總統華盛頓就是奴隸主。英國皇室成員存在種族歧視觀念

，是可大可小的事，常言道：「看破不說破」，畢竟全世界有不少黑人，且歧視任何有色人種本

身就是不對的事；美國總統拜登的新聞秘書表示，總統知悉訪問內容，但那是兩個公民對自身經

歷的分享，他不予置評；英國首相約翰遜又是一貫的支吾，重申他尊敬女皇，皇室的事他一概沒

有意見。梅根在訪問中談的事，大都是私人問題，唯獨膚色是公眾議題，拜登與約翰遜好歹也應

給出一個說法，但你要他們講甚麼呢？那名皇室成員（肯定是有輩份，有地位才敢提出這樣的質

疑）長了一張賤嘴？



有人擔心英國皇室處理不好這次危機，隨時丟了皇位，據加拿大電台報導，大西洋兩岸的民

眾都在熱烈地討論這次訪問內容；也好，新冠病毒令全世界都納悶了一段很長的日子，有個大家

都感興趣的共通話題來消遣，未嘗不是好事。皇室的宣傳機器早已啟動，網絡上鋪天蓋地的評論

可見一斑，很多人都製作了各自看到的「梅根說了Ｘ個謊言」的視頻。有趣的是，梅根說她沒刻

意追求哈利也成了他們要戳破的一個謊言，說梅根在首次約已早有預謀，要一擊即中。算了吧，

網上有一個好笑的段子，就是「真愛就像鬼，聽說的多，遇見的少」，就拜託你們了。

