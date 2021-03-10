【百度上市】名字取自「眾里尋他千百度」，與阿里騰訊成三大巨頭

《經濟通通訊社１０日專訊》百度集團通過在港交所上市聆訊，開展第二上市程序，資料顯
示，百度於２０００年１月１日由李彥宏、徐勇兩人北京中關村創立。「百度」名未源自南宋詞
人辛棄疾的《青玉案﹒元夕》的一句詞：「眾里尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處
。」百度（Ｂａｉｄｕ）為中國互聯網行業三大巨頭，與阿里巴巴（０９９８８）（Ａｌｉｂａ
ｂａ）和騰訊（００７００）（Ｔｅｎｃｅｎｔ），合稱為「ＢＡＴ」。
＊符合「創新產業公司」要求＊
百度計劃在港第二上市，據港交所第二上市要求，若海外發行人在另一家證券交易所主要上
市，及其大部分證券在香港以外地方買賣，可申請在本所主板作第二上市。第二上市所須遵守的
聯交所規定較主要上市寬鬆，發行人大致還是受其主要上市所在司法權區的規定及機關規管。現
時可經兩個渠道來港作第二上市：（ａ）《聯合政策聲明》途徑，業務重心不在大中華區的海外
發行人，毋須「創新產業公司」要求，上市時最低市值要求為４億美元；（ｂ）以《上市規則》
第十九Ｃ章途徑，發行人（不論業務是否以大中華為重心），必須符合「創新產業公司」要求，
沒有不同投票權架構的非大中華發行人之上市最低市值１００億港元，而其他合資格發行人上市
最低要求為４００億港元，然而最近一個經審計會計年度的收益至少１０億港元，最低市值要求
降至１００億港元。
百度計劃在港第二上市是按《上市規則》第十九Ｃ章途徑。百度以不同投票權架構，股本包
括Ａ類普通股及Ｂ類普通股，Ａ類普通股持有人每股可投一票，而Ｂ類普通股持有人每股可投１
０票。
＊一股美國存託股等於８股Ａ類普通股＊
百度美國存託股份已按股份分拆比例變更比率，自今年３月１日起生效，由十股美國存託股
代表一股Ａ類普通股，改為一股美國存託股代表８股Ａ類普通股。
在百度赴港上市前，已有１０家中概股在港第二上市，包括阿里巴巴、京東集團
（０９６１８）等等。在中美關係緊張之下，市場預期將有更多中概股來港上市，最新已招股定
價的汽車之家（０２５１８）將於下周一（１５日）掛牌。
事實上，本港亦極力吸弔公布在港第二上市。財政司司長陳茂波上月２４日公布新一份財政
預算案提及，港交所（００３８８）將檢視整體第二上市制度，包括非同股不同權架構的大中華
公司是否需要屬創新科技公司，才能透過新設立的渠道在港作第二上市，及相應的市值要求。
（ｅｃ）
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