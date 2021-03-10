《ＩＰＯ反應》汽車之家定價１７６﹒３元，較上限價低３０％

《經濟通通訊社１０日專訊》內地汽車消費者在線服務平台汽車之家（０２５１８）宣布在

港第二上市發售價，每股１７６﹒３元，較招股價上限２５１﹒８港元，低近３０％，預期下周

一（１５日）主板掛牌。汽車之家ＡＤＳ收報９３﹒７４美元跌２﹒７％，１份ＡＤＳ相當於４

股普通股，即每股約１８１﹒９２元。

該公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表自上市日期起計，至４月８日內任何

時間行使，以要求公司按國際發售項下的國際發售價配發及發行最多４５４﹒４萬股額外股份，

以用於補足國際發售的超額分配。

按照招股價計算，公司估計將收取的全球發售所得款項淨額約３５﹒６億元，當中約３０％

用於投資其公司的技術及產品開發；約３０％用於孵化新業務；約３０％用於提高其國內外的地

位，發展汽車生態系統；及約１０％用於一般企業用途。

汽車之家發售共約３０２９﹒１２萬股，當中１００９﹒６８萬股為舊股，１０％在港公開

發售，其餘作國際配售。該公司將於本周五（１２日）或之前公布全球發售所得款項淨額、國際

發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。（ｋｉ）

