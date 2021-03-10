【企業盈警】中國宏光料去年淨溢利錄得顯著減少約６０％

《經濟通通訊社１０日專訊》中國宏光（０８６４６）發盈警，料截至２０２０年１２月３

１日止，淨溢利錄得顯著減少約６０％。年內淨溢利下降主要歸因於年內收益較過往年度之收益

大幅減少約２２％。

原因是受到自２０２０年初以來爆發的新型冠狀病毒疫情的影響，疫情導致集團延遲了生產

及營運的復工時間，同時延遲了集團客戶的專案開工進度和訂單的執行。

集團年內之業績公告預期將於本月２４日刊發。（ｋｉ）

