【百度上市】百度料本周招股，李偉傑：不宜過分憧憬升幅

《經濟通通訊社１０日專訊》中國互聯網公司三巨頭「ＢＡＴ」（Ｂ指百度、Ａ指阿里巴巴

、Ｔ指騰訊）將匯聚港股。百度通過在港交所上市聆訊開展第二上市程序，市傳最快本周招股，

集資規模達５０億美元（約８８億港元）。消息刺激百度（ＢＩＤＵ）美國存託股（ＡＤＳ）上

日漲近１４％，報２６４﹒２８美元。

市場關注影子股會否迎來炒作。大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通

通訊社》表示，騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）短線受制美國債息率高企，百度

上市消息未必能帶動股價大幅上升。

李偉傑認為，不宜過份憧憬百度升幅。他指出，百度早於２００５年已於美國上市，美股價

格累積一定升幅，或對機構形成認購壓力。事實上，百度３月１日將１股ＡＤＳ分拆８０股，由

１０股ＡＤＳ代表１股Ａ類普通股，經分割後將變成１股ＡＤＳ代表８股Ａ類普通股，被外界視

為為港股上市鋪路。

李偉傑續指，百度港股招股價受美股走勢影響，加上港股目前氣氛不理想，有意認購的投資

者不應將百度與快手（０１０２４）看齊。李偉傑稱，仍需時間看百度會否有望加入指數成分股

，或公司經濟自然增長才能帶動股價上揚。



＊騰訊、阿里巴巴部署策略＊



今早Ａ股市場百度概念股走勢個別。而港股方面，網絡巨頭騰訊及阿里巴巴今早隨美國十年

期國債息率由高位回落而股價上揚。李偉傑表示，本港科技股短期波幅大，騰訊昨天更穿１００

天線（約６２５﹒３９元），低見６１３元，投資者有意部署騰訊可待其價回落至６３０才分注

入手。阿里巴巴早受政策陰霾影響而估值下降，故是次科技股調整時回落幅度相對細。他認為，

阿里巴巴始終屬大型科技股，加上網購已成「生活必需」，有望事過境遷後重回前高位，建議買

入價為２２０元。（ｋｉ）

