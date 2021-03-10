【代幣狂熱】麥樸思警告如比特幣大幅下挫將連累科技股重創

《經濟通通訊社１０日專訊》有「新興市場之父」之稱的麥樸思周二（９日）接受訪問時警

告，如果比特幣大幅下挫，將連累科技股重創，因為比特幣價格與科技股市場之間的關係非常密

切。

另外有市場分析指比特幣價格主要受市場風險偏好影響，而比特幣在納指最近陷入技術性調

整的跌勢中，仍表現得相當堅挺，故比特幣走勢可能更貼近標指。（ａｌ）

