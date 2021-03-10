港股高開４８２點，科指飆近６％，美團漲８％騰訊升４％

《經濟通通訊社１０日專訊》美國十年期國債息率由高位回落，市場亦憧憬眾議院通過１﹒

９萬億美元紓困方案，隔晚道指僅升３０點，不過反映科技股表現的納指勁彈近４％，是四個月

以來最大單日升幅。亞太股市個別走，日經２２５指數跌７點，南韓首爾ＫＯＳＰＩ指數升２１

點，而港股高開４８２點重返二萬九。隔晚納指收市升３﹒６９％，是四個月以來最大單日升幅

。科技股顯著回升，美團（０３６９０）升７﹒６２％，報３２５元；騰訊（００７００）升４

﹒０４％，報６７０元。外電報道，三間在美國上市的電動汽車公司；理想、蔚來及小鵬計劃最

快今年內在本港上市，港電動車股齊高開，吉利（００１７５）升６﹒６８％，報２３﹒９５元

。舜宇光學（０２３８２）２月份手機鏡頭出貨按年上升３４﹒４％，開升８﹒０２％，報１９

２﹒５元。

現時，恆生指數報２９２５５，升４８２點或升１﹒６８％，主板成交６７﹒９１億元。國

企指數報１１２２１，升２４８點或升２﹒２７％。恆生科技指數報８５２６，升４６３點或升

５﹒７５％。

即月期指新報２９０９６，升３２１點，低水１５９點。即月國指期貨報１１１８９，升１

７５點，低水３３點。即月科指期貨新報８４８２，升３８９點，低水５７點。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒７４％，報４７﹒９元；港交所（００３８８）升

２﹒９９％，報４５４元；友邦（０１２９９）升２﹒２８％，報１０３元；中移動（００９４

１）升２﹒１％，報５６元；建行（００９３９）跌１﹒０８％，報６﹒４３元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇 （０２３８２） １９２﹒５０元 升８﹒０２％

美團 （０３６９０） ３２５﹒００元 升７﹒６２％

吉利 （００１７５） ２３﹒９５元 升６﹒６８％

藥明 （０２２６９） ８８﹒００元 升５﹒８３％

安踏 （０２０２０） １２５﹒００元 升５﹒３１％



騰訊 （００７００） ６７０﹒００元 升４﹒０４％

小米 （０１８１０） ２２﹒７５元 升３﹒６４％

阿里巴巴（０９９８８） ２３１﹒００元 升３﹒１２％

中聯通 （００７６２） ５﹒１５元 升３﹒００％

港交所 （００３８８） ４５４﹒００元 升２﹒９９％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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快手 （０１０２４） ２９９﹒２０元 升１０﹒００％

微盟 （０２０１３） １９﹒２０元 升 ９﹒５９％

舜宇 （０２３８２） １９２﹒５０元 升 ８﹒０２％

丘鈦 （０１４７８） １４﹒３６元 升 ７﹒９７％

美團 （０３６９０） ３２５﹒００元 升 ７﹒６２％

京東健康（０６６１８） １１８﹒００元 升 ７﹒５７％

明源雲 （００９０９） ３９﹒７５元 升 ７﹒４３％

眾安在線（０６０６０） ４９﹒５０元 升 ７﹒１４％

金蝶 （００２６８） ２５﹒８０元 升 ７﹒０５％

心動 （０２４００） ５７﹒８０元 升 ７﹒０４％

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（ｃａ）

