《盤後部署》觀望中美高層官員會面，料恒指維持窄幅上落

《經濟通通訊社１０日專訊》美國１０年期債息高位回落加上憧憬眾議院通過１﹒９萬億美

元紓困方案，美股三大指數向上，當中技股顯著回升。港股今早裂口高開４８２點重返二萬九，

多隻大型科技股大幅反彈，恆指最多升２６１點。舊經濟股份回吐，金融股逆市下跌，拖累升幅

收窄。恆指收市報２８９０７，升１３４點或升０﹒４７％，主板成交大減近３１％至

１９０４﹒７９億元。國企指數報１１０５９，升８６點或升０﹒７９％。恆生科技指數報

８２１６，升１５３點或升１﹒９０％。

滬深股市今早出現反彈行情，午後保險及互聯網板塊急跌，拖累滬指早上升幅，上證綜合指

數報３３５７，跌１點或跌０﹒０５％，錄得兩會期間五日連跌的罕見記錄。深證成份指數報

１３５６３，升８７點或升０﹒６５％。兩市全日成交僅７４９８億元人民幣，是今年以來成交

新低。



＊大摩料美國通脹率上升至２﹒６％，新債王憂納指回調遠超１５％＊



摩根士丹利周二發表報告，預計到本季度末，美國經濟將全面反彈，產出缺口將轉為正值，

到今年年底達到２﹒７％，而失業率將進一步下降。另外，該行預計到今年第四季度美國失業率

平均為４﹒９％，低於此前估計的５﹒１％，未來一年將進一步下降至３﹒９％。不過大摩同時

預計，美國４月和５月將通脹率上升至２﹒６％，到年底將回落至２﹒３％，通脹率都將保持在

較高水平直至２０２２年，達到美聯儲高於２％的目標。

除此之外，有「新債王」之稱的ＤｏｕｂｌｅＬｉｎｅ創始人岡拉克（Ｊｅｆｆｒｅｙ

Ｇｕｎｄｌａｃｈ）表示，納斯達克指數可能已見頂，預計或會出現２０００年至２００３年般

下跌，回調幅度可能將遠超１０％或１５％。岡拉克又預測，美國６及７月的通脹將按年升逾

３％，以及金融市場危機到來ＶＩＸ將超過１００。他看好大宗商品的長期走勢，又指黃金經過

昨日跌至每盎司１６８０美元應該已經見底，長期或見反彈。



＊恆指調整後有望醞釀大型反彈浪＊



政協會議今日閉幕，人大會議亦將於明日閉幕。縱使「兩會」的經濟政策利好Ａ股，但Ａ場

整體仍反覆向下。中港股市反彈無力，港股今日高開低收，而科指維持日升日跌，「一震即散」

，上升空間受限。可見市場仍看淡後市，出貨意欲較大。

港股市場對於債息仍敏感，不過有消息指中美高層官員將於阿拉斯加會面，將成美國總統拜

登１月上任以來，中美高層官員首次面對面的會談。市場觀望會面能否舒緩緊張多時的中美關係

，加上高估值股份已錄大幅調整，有望醞釀大型反彈浪。惟此前料恆指以窄幅上落，上望２０天

線（約２９７７０）。（ｋｉ）

