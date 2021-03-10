【代幣狂熱】比特幣突破５５０００美元水平，創上月中旬以來首次

《經濟通通訊社１０日專訊》美債息回落，資金再投入風險產品，而加密貨幣再受追捧。據

加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ最新數據，比特幣現升６﹒９９％，報５５５９５﹒３５元（

美元．下同），創上月中旬以來首次，不過離歷史高位５８０００元水平尚有距離。而據加密貨

幣交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升６﹒８５％，報５５５９６元。（ａｌ）

